Légère hausse des prix producteurs aux Etats-Unis en septembre
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 14:37
L'administration américaine précise que cette légère augmentation des prix producteurs totaux d'un mois sur l'autre peut être attribuée à un bond de 0,9% des prix des biens, tandis que ceux des services sont restés stables.
Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs s'est maintenue à des rythmes de 2,7% en données brutes et de 2,9% en données sous-jacentes en septembre, soit les mêmes taux que ceux observés en août.
