Légère détente du pétrole, l'Europe tente de rebondir

Les principales places boursières européennes tentent de démarrer du bon pied cette dernière séance de la semaine : Francfort gagne 0,65% devant Londres ( 0,4%), tandis que Paris ferme la marche en s'adjugeant timidement 0,1%, à 8 090 points. Les marchés gardent les yeux rivés sur les cours du pétrole et sur le compartiment obligataire qui restent les principales sources d'inquiétudes à court terme.

Après plusieurs séances moroses, les marchés semblent profiter de la légère détente des cours du pétrole. Le cours du baril de Brent recule ainsi de 2,1%, mais reste largement au-dessus des 100 USD, à 104,7 USD.

Ce léger repli peut être attribué à des informations rapportées par Reuters selon lesquelles les Etats-Unis et l'Iran pourraient mettre en place un plan de réouverture progressive du détroit d'Ormuz.

Ces échos positifs concernant le Moyen-Orient n'ont pas eu d'effet sur les marchés obligataires, qui continuent de flamber. Ce matin, le 10 ans français atteint 4,64%, tandis que le Bund allemand de même échéance est à 3,56%, soit un spread de 108 pb.

"Les dépenses publiques au Japon et les élections de mi-mandat aux Etats-Unis sont également dans les esprits. Malgré ce contexte, des opportunités subsistent sur différentes maturités et dans plusieurs pays. Ce ne serait probablement pas le cas si la croissance se détériorait", note Rob Dishner, Senior Portfolio Manager Fixed Income chez Neuberger Berman.

Selon lui, la volatilité pourrait rester présente à court terme, mais le marché devrait finir par retrouver un certain équilibre. "Si les perspectives de croissance restent solides, la volatilité sur les obligations d'entreprises et autres produits de spread pourrait rester inférieure à celle observée sur les obligations souveraines", ajoute l'expert.

Meeting Xi-Trump sous surveillance

Sur le front géopolitique, Donald Trump et Xi Jinping se sont réunis hier à la Maison-Blanche dans le cadre d'une visite d'Etat de trois jours du président chinois aux Etats-Unis.

Plusieurs grands dirigeants de la "tech" américaine - dont Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Alphabet), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (Tesla) et Jensen Huang (Nvidia) - assistaient à ce dîner de gala.

Selon Xi Jinping, les deux hommes seraient parvenus à "se comprendre sur de nombreuses questions" afin de mettre en place "une nouvelle orientation stratégique pour les relations sino-américaines", sans fournir plus de détails.

Les valeurs en mouvement

Ce matin, le CAC 40 est notamment tiré par Société Générale ( 2,6%) et STMicro ( 2,1%), mais freiné par Airbus (-1,9%) ou EssilorLuxottica (-1%).

Dans l'actualité des sociétés, Alstom ( 0,9%) a signé avec Metro de Panamá un contrat de 90 millions de dollars portant sur la maintenance à long terme des rames Metropolis exploitées sur les lignes 1 et 2 du métro de Panama.

ArcelorMittal ( 1,65%) a annoncé ne plus être en mesure de redémarrer, dans des conditions sûres et durables son site ukrainien de Kryvyi Rih, après quatre frappes de missiles survenues au cours des cinq dernières semaines.

De son côté, Marie Brizard Wine & Spirits (-0,4%) publie un résultat net part du groupe de 2,1 MEUR au premier semestre 2026, en baisse de 0,5 MEUR en comparaison annuelle, un recul qui résulte de celui du résultat opérationnel courant, partiellement compensé par des activations d'impôts différés, tandis que le résultat financier reste stable et positif.

Ailleurs en Europe, AstraZeneca ( 1,2%) indique que sa demande de licence complémentaire pour les produits biologiques concernant Imfinzi (durvalumab), en combinaison avec l'enfortumab vedotin (EV), a été acceptée pour un examen prioritaire aux États-Unis pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la vessie invasif musculaire (MIBC) qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de cisplatine ou qui l'ont refusée.

Enfin, Lanxess s'affiche en net repli à la Bourse de Francfort (-1,8%), après une note de Jefferies qui a abaissé ses prévisions pour le troisième trimestre du spécialiste des produits chimiques.