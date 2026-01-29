Légère baisse organique du CA de Rémy Cointreau à neuf mois
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 08:17
Il revendique une croissance solide des ventes de la région Amériques pour le 4e trimestre consécutif, ainsi qu'un retour à la croissance de la région EMEA au 3e trimestre, mais une légère décroissance de la région APAC, pénalisée par la Chine.
Le groupe de cognac et autres spiritueux confirme ses objectifs 2025-26 d'un chiffre d'affaires en croissance organique "comprise entre stable et low-single-digit", et d'un ROC en recul organique "compris entre low double-digit et mid-teens".
Il ajoute que son plan de transformation, annoncé fin novembre, est entré dans sa phase d'exécution début 2026, avec le lancement d'un diagnostic approfondi mené avec l'appui d'un cabinet de conseil externe.
"Cette étape structurante, prévue jusqu'en avril, permettra au groupe de définir et de prioriser les leviers de création de valeur, avant leur déploiement dès le 1er trimestre 2026-27", affirme Rémy Cointreau.
Valeurs associées
|39,180 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Eurofins (laboratoires d'analyses): bénéfice net de 473 millions d'euros en 2025, inférieur aux attentes
Le géant français des laboratoires d'analyses Eurofins Scientific annonce jeudi avoir dégagé en 2025 un bénéfice net de 473 millions d'euros, en hausse de 17%, supérieur à celui de l'année précédente mais inférieur aux attentes des analystes, tout comme son chiffre ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite
-
Rémy Cointreau a enregistré un recul de 3,3% son chiffre d'affaires au 3e trimestre de son exercice décalé 2025-26, mais le groupe de spiritueux met en évidence une reprise de ses ventes hors effets de change et confirme ses objectifs annuels. Son chiffre d'affaires ... Lire la suite
-
Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics a achevé l'année 2025 avec un bénéfice net part du groupe en chute de près de 90%, après une baisse de son chiffre d'affaires et des dépréciations d'actifs, selon ses résultats publiés jeudi. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer