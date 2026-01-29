 Aller au contenu principal
Légère baisse organique du CA de Rémy Cointreau à neuf mois
29/01/2026

Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 735,4 millions d'euros pour les 9 premiers mois de son exercice 2025-26, en baisse de -1,9% en organique et en recul de -6,6% au total, incluant un effet défavorable des devises de -4,7% surtout lié au dollar et du renminbi.


Il revendique une croissance solide des ventes de la région Amériques pour le 4e trimestre consécutif, ainsi qu'un retour à la croissance de la région EMEA au 3e trimestre, mais une légère décroissance de la région APAC, pénalisée par la Chine.

Le groupe de cognac et autres spiritueux confirme ses objectifs 2025-26 d'un chiffre d'affaires en croissance organique "comprise entre stable et low-single-digit", et d'un ROC en recul organique "compris entre low double-digit et mid-teens".

Il ajoute que son plan de transformation, annoncé fin novembre, est entré dans sa phase d'exécution début 2026, avec le lancement d'un diagnostic approfondi mené avec l'appui d'un cabinet de conseil externe.

"Cette étape structurante, prévue jusqu'en avril, permettra au groupe de définir et de prioriser les leviers de création de valeur, avant leur déploiement dès le 1er trimestre 2026-27", affirme Rémy Cointreau.

