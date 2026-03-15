David Guiraud (LFI) très largement en tête au premier tour à Roubaix (estimation Ifop-Fiducial)

Le député insoumis David Guiraud s'exprime devant son QG de campagne, le 15 mars 2026 à Roubaix ( AFP / Francois LO PRESTI )

Le député LFI David Guiraud arrive très largement en tête au premier tour (46,5%) des élections municipales à Roubaix (Nord), l'une des principales chances de victoire pour LFI, selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1-LCI et Sud Radio.

Ce fidèle et jeune (33 ans) lieutenant de Jean-Luc Mélenchon flirterait avec la victoire au premier tour, loin devant le maire sortant Alexandre Garcin (divers droite, 20,3%), le candidat divers gauche Karim Amrouni (16,7%) et celle du RN Céline Sayah (12,2%), selon cette estimation.

En cas de victoire de M. Guiraud, Roubaix, ville populaire de la métropole lilloise comptant près de 100.000 habitants, pourrait devenir la plus grande commune de France gérée par LFI.

Le premier tour est "très encourageant" mais "il y a encore beaucoup de travail à faire", a réagi dimanche soir M. Guiraud dans le hall de la mairie de Roubaix, où il a été chaudement acclamé par des habitants et militants.

"On est une ville où beaucoup de gens sont paupérisés, donc il faut qu'on aille chercher encore les abstentionnistes. Et puis il faut qu'on assure pour le second tour, parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance", a-t-il poursuivi.

Un front anti-LFI est probable au second tour: cette semaine, Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, avait assuré vouloir "faire le maximum pour que LFI ne l'emporte pas" à Roubaix.

"Je me battrai de toutes mes forces pour qu'il n'y ait qu'une seule liste face à La France insoumise" au second tour, avait déclaré M. Bertrand sur RTL.