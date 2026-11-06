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Légère accélération de l'activité trimestrielle pour Pirelli, les analystes prudents
information fournie par AOF 06/11/2026 à 08:51

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(Zonebourse.com) - Pirelli a fait état de performances solides sur les neuf premiers mois de 2026, marquées par une progression de ses principaux indicateurs économiques. Le bénéfice net du manufacturier italien s'établit à 430,2 millions d'euros, enregistrant une hausse de 7,4% par rapport aux 400,6 millions d'euros dégagés sur la même période en 2025.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,278 milliards d'euros, affichant une croissance organique de 2,7% (hors effets de change/hyperinflation de -0,8% et variation de périmètre liée à la cession de Däckia de -0,3%). En intégrant l'ensemble de ces éléments, l'activité progresse de 1,6% sur un an. Le groupe a poursuivi sa montée en gamme, le segment "High Value" représentant désormais 82% des ventes totales contre 79% un an plus tôt, tandis que l'effet prix/mix s'apprécie de 3,2%.

L'EBIT ajusté est quant à lui ressorti à 840,8 millions d'euros (contre 835,5 millions en 2025), maintenant une marge stable à 15,9%, en ligne avec l'objectif annuel d'environ 16%.

Au cours du seul troisième trimestre 2026, les revenus ont atteint 1,783 milliard d'euros ( 5,1% en données publiées et 3% en organique), portés par un effet prix/mix de 4,6%. L'EBIT ajusté trimestriel a grimpé de 2,1% à 283 millions d'euros (marge à 15,9%), tandis que le bénéfice net s'établit à 131,2 millions d'euros (contre 136,6 millions un an plus tôt).

Face aux tensions extérieures, notamment la crise au Moyen-Orient et ses répercussions sur les coûts de l'énergie, du transport et des matières premières, l'entreprise a déployé des mesures d'atténuation tarifaires et de contrôle des coûts. Son programme d'efficacité a généré 109,4 millions d'euros de gains bruts, soit 73% de la cible annuelle.

Fort de ces résultats, le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels malgré la dégradation du contexte macroéconomique et en a ajusté certains vers le haut. Le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 6,85 et 6,95 milliards d'euros, contre une précédente fourchette de 6,75 à 6,95 milliards d'euros. Pirelli vise une baisse de ses volumes de l'ordre de 0,5%, alors qu'avant il misait sur une stabilité ou une légère croissance.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, l'EBIT du troisième trimestre est ressorti 3% au-dessus du consensus, tiré par des volumes plus faibles mais un effet prix/mix plus marqué.

Lors d'une conférence, la banque d'investissement américaine a relevé plusieurs points abordés. Parmi les principaux, il y a le fait que l'exposition du groupe aux pneus pour véhicules électriques devient significative, que les investissements aux Etats-Unis ont soutenu la production locale, ou encore que l'Inde débute sur un modèle peu capitalistique. Enfin, dernier point d'importance, les matières premières restent un vent contraire pour 2027, et rien qu'au quatrième trimestre un impact négatif de 45 à 50 millions d'euros est attendu.

En attendant, Jefferies a confirmé sa recommandation à conserver sur l'action Pirelli, avec une cible de cours de 6,60 euros.

Chez Citigroup, le chiffre d'affaires du troisième trimestre est environ 2% supérieur aux prévisions de ses analystes ou du consensus. L'EBIT a également dépassé les attentes de 2 à 3%.

En résumé, pour Citi, Pirelli a dévoilé des résultats solides, mais les analystes se demandent s'il existe un potentiel de croissance de l'EBIT à l'horizon 2027, compte tenu du coût des matières premières, de l'inflation des coûts de fret, de logistique et d'énergie. Comme Jefferies,

Citigroup pense, en se basant sur les récents résultats de Goodyear et Continental, que le quatrième trimestre et le premier semestre 2027 pourraient être marqués par une hausse significative du coût des matières premières. Cette augmentation pourrait être difficile à compenser intégralement par le levier des prix, du mix produits ou des volumes.

Citi reste à neutre sur l'action Pirelli, avec un objectif de cours de 7,30 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 08:51:00.

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