Léger tassement du CA annuel d'AdVini
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 07:08
"Dans un marché du vin difficile pour les vins français, tant en France qu'à l'export", il revendique une progression des ventes de ses vignobles et marques Maisons de vins sur les réseaux Export ( 1,6%) et On Trade France ( 3%).
Reconnaissant "un environnement économique très difficile doublé d'un contexte international géopolitique tendu", AdVini affirme qu'il "renforcera en 2026 son travail de priorisation pays et d'amélioration de son offre vins".
D'autre part, et conformément à son annonce du 15 décembre dernier, il poursuit sa négociation exclusive avec le groupe InVivo Wines pour consolider significativement sa position dans la filière vin française.
Valeurs associées
|14,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
