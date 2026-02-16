 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le vert, une nouvelle semaine chargée en résultats commence
information fournie par Reuters 16/02/2026

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes ‌avancent en début de séance lundi, alors qu'une nouvelle ​semaine chargée en résultats d'entreprises et données économiques débute.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,09% à 8.318,91 points vers 08h04 GMT. ​A Francfort, le Dax avance de 0,31% et à Londres, le FTSE 100 ​monte de 0,14%.

L'indice EuroStoxx 50 ⁠est en hausse de 0,29%, le FTSEurofirst 300 progresse ‌de 0,26% et le Stoxx 600 avance de 0,24%.

Ce lundi, le calme règne encore sur les ​marchés, mais la ‌semaine s'annonce chargée.

La saison des résultats se poursuit ⁠en Europe et aux États-Unis, avec cette semaine en tête d'affiche Walmart, dont les chiffres trimestriels devraient donner des indications ⁠sur les tendances ‌des dépenses de consommation après un mois de ⁠décembre décevant pour les ventes au détail.

Au programme de ‌la journée, les investisseurs attendent la publication des ⁠données sur la production industrielle dans la zone ⁠euro à 10h00 ‌GMT.

Sur le plan géopolitique, l'Iran cherche à conclure un accord ​nucléaire avec les États-Unis apportant ‌des bénéfices économiques aux deux parties, a déclaré dimanche un diplomate iranien, quelques ​jours avant un second cycle de discussions entre Téhéran et Washington.

Aux valeurs, Maurel & Prom abandonne 5,2%. Le ⁠groupe a salué lundi les mesures prises par le gouvernement américain pour permettre à certaines entreprises de reprendre leurs activités pétrolières et gazières au Venezuela, et a déclaré qu'il espérait obtenir une autorisation similaire dès que possible.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité ​par Augustin Turpin)

