Les Bourses européennes ouvrent en hausse

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse lundi, à l'orée d'une séance qui s'annonce calme, faute de publication majeure à l'agenda et en l'absence de nombreux investisseurs asiatiques, en raison des congés du Nouvel An lunaire, et américains, pour cause de jour férié aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris avançait de 0,28%, Londres s'octroyait 0,16%, Francfort gagnait 0,41%, Milan 0,54% et Madrid 0,85%.

Euronext CAC40