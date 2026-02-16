Volkswagen veut réduire ses coûts de 20% d'ici fin 2028, selon Manager Magazin

Usine principale de la flotte électrique Volkswagen (VW) à Emden, en Allemagne

Volkswagen prévoit de ‌réduire ses coûts de 20% dans ​toutes ses marques d'ici fin 2028, a rapporté lundi le magazine économique allemand Manager ​Magazin.

Selon des informations obtenues par Manager Magazin, le ​président du directoire Oliver ⁠Blume et le directeur financier Arno ‌Antlitz ont présenté un plan d'économies "massif" lors d'une réunion à huis ​clos avec ‌les principaux dirigeants de l'entreprise ⁠à Berlin à la mi-janvier.

L'initiative de réduction des coûts vise à garantir un ⁠retour à ‌un niveau de rentabilité durable dans ⁠un contexte de ralentissement en ‌Chine, de droits de douane américains ⁠et d'environnement concurrentiel, a indiqué ⁠le magazine.

Le magazine ‌précise que les domaines dans lesquels ​les économies seront ‌réalisées et la coopération entre les marques renforcée n'ont pas ​été clairement définis lors de la réunion, mais que des ⁠fermetures d’usines pourraient également être envisagées.

Volkswagen n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courriel.

