Legend Biotech nomme Ingrid Zhang au poste de directrice générale ; le cours de l'action progresse

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15 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Legend Biotech LEGN.O progresse de 2,6% à 19,02 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société nomme Ingrid Zhang, cadre de longue date chez Novartis NOVN.S , au poste de directrice générale

** LEGN annonce également qu'Alan Bash, qui occupait le poste de directeur général par intérim, reprendra ses fonctions de président de la division Carvykti

** En août, la société a dépassé les estimations de résultats pour le deuxième trimestre

** Onze des seize courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, cinq « conserver »; leur objectif de cours médian est de 56 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d’hier, l’action affichait une baisse de 14,8% depuis le début de l’année