Legend Biotech nomme Ingrid Zhang, ancienne cadre de Novartis, au poste de directrice générale

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Legend Biotech LEGN.O a nommé mardi Ingrid Zhang, cadre de longue date chez Novartis NOVN.S , au poste de directrice générale, avec effet immédiat, misant sur une experte chevronnée du secteur pour piloter son expansion au-delà de Carvykti, son traitement anticancéreux phare.

Mme Zhang occupait jusqu’à récemment le poste de directrice commerciale internationale chez Novartis et avait auparavant dirigé les activités chinoises du laboratoire pharmaceutique suisse. Elle a également occupé des postes de direction chez AstraZeneca AZN.L et Pfizer PFE.N .

L'action de Legend Biotech a progressé de près de 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

“C’est un privilège de rejoindre Legend Biotech à un moment crucial de la croissance de l’entreprise”, a déclaré Mme Zhang, qui a passé 15 ans chez Novartis, dans un communiqué.

Elle succède à Ying Huang, qui a démissionné en juillet après sept ans à la tête du fabricant de thérapies cellulaires.

Alan Bash, qui occupait le poste de directeur général par intérim, reprendra ses fonctions de président de la division Carvykti.

Carvykti, le traitement anticancéreux phare de Legend contre le myélome multiple, développé en collaboration avec Johnson & Johnson JNJ.N , a généré environ 1,9 milliard de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière et environ 1,25 milliard de dollars au premier semestre 2026.

En vertu d’un accord de partenariat conclu en 2017, Legend et Johnson & Johnson se partagent à parts égales les bénéfices générés par Carvykti en dehors de la Chine, tandis que Legend conserve 70 % des bénéfices réalisés en Chine.

La société développe actuellement une thérapie cellulaire expérimentale in vivo contre le lymphome qui pourrait éliminer le long processus de fabrication requis pour les traitements CAR-T conventionnels.

Legend Biotech , dont le siège social est situé dans le New Jersey, est présente aux États-Unis, en Chine, en Belgique et en Irlande.

Novartis subit des pressions de la part d’un actionnaire majeur, , pour remanier son conseil d’administration à la suite d’une série d’échecs consécutifs dans ses essais cliniques.