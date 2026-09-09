Leerink attribue à Viatris la note “surperformer” en raison de l'amélioration de sa croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Leerink Partners lance la couverture du laboratoire pharmaceutique Viatris VTRS.O avec une recommandation “surperformer” et un objectif de cours de 20 dollars

** La société de courtage prévoit une croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA ajusté en 2026 après trois années consécutives de baisse, ses estimations se situant près de la fourchette haute des prévisions de la société et des attentes du marché

** Elle estime que le lancement de nouveaux médicaments de marque, notamment le méloxicam, un analgésique à action rapide, et des patchs contraceptifs, soutiendra la croissance à mesure que l’activité de Viatris dans les génériques se stabilisera

** Elle indique que VTRS vise les versions génériques d’environ 70 % des 175 milliards de dollars de ventes de médicaments de marque qui perdront leur protection par brevet d’ici 2030, tout en se développant dans les génériques complexes qui font face à moins de concurrence et à des baisses de prix plus lentes

** Leerink prévoit pour 2036 un chiffre d’affaires ajusté au risque de 1,2 milliard de dollars pour le selatogrel, une injection expérimentale à action rapide conçue pour que les patients à haut risque puissent se l’administrer eux-mêmes dès les premiers signes d’une crise cardiaque

** La société prévoit pour 2036 un chiffre d’affaires ajusté au risque de 700 millions de dollars pour le cenerimod, un médicament expérimental contre le lupus, mais reste prudente car les traitements de cette maladie auto-immune ont toujours rencontré des difficultés lors des essais cliniques

** À la dernière clôture, l’action VTRS affichait une hausse de 33,4 % depuis le début de l’année