Leerink attribue à Avalo la note « surperformer » en raison du potentiel de son médicament contre les maladies de la peau

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6 juillet - ** L'action du développeur de médicaments Avalo Therapeutics ( AVTX.O ) progresse de 2,9 % à 19,40 dollars en pré-ouverture

** Leerink Partners lance la couverture d'AVTX avec une note « surperformer » et un objectif de cours de 38 dollars

** La société de courtage estime que l’abdakibart, le principal médicament d’AVTX, présente un « potentiel de premier ordre » dans le traitement de l’hidradénite suppurée, une maladie cutanée chronique provoquant des nodules douloureux et des abcès

** Leerink précise que l’abdakibart a affiché des taux de réponse de 42 % à 43 % lors d’une étude de phase intermédiaire, contre 26 % pour le placebo, ce qui représente l’un des taux absolus les plus élevés observés dans des études similaires

** La société considère que ce médicament se distingue du traitement concurrent d’AbbVie ABBV.N , en raison de la possibilité d’un schéma posologique moins fréquent et d’une approche plus ciblée

** AVTX prévoit de rencontrer la FDA américaine au second semestre 2026 et de lancer une étude de phase avancée au premier semestre 2027, selon Leerink

** La société de courtage voit également un potentiel de hausse à plus long terme pour l’AVTX-010, le prochain anticorps d’AVTX destiné au traitement des maladies inflammatoires

** À la clôture d'hier, le titre AVTX affichait une hausse de 3,7 % depuis le début de l'année