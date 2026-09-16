Lectra lance une solution reposant sur l'IA agentique

Lectra fait part du lancement de sa solution cloud Apogy, dédiée au développement produit, phase clé entre la création et la production du vêtement. Conçue à l'ère de l'IA agentique, Apogy transforme le développement produit en réunissant les données, les processus et l'ensemble des parties prenantes au sein d'un environnement unique.

En automatisant les tâches à faible valeur ajoutée et en facilitant l'accès aux informations et à l'expertise, cette solution accélère le développement produit tout en permettant aux équipes de se concentrer sur l'innovation, la création et les décisions stratégiques.

Au coeur d'Apogy, l'IA agentique assiste les équipes dans leurs prises de décision, automatise les tâches et accélère le cycle de développement. Les équipes peuvent ainsi générer et explorer rapidement de nouveaux concepts à partir de prompts, de croquis ou d'images, tout en collaborant en temps réel sur le développement produit dans un environnement partagé.

Cette solution permet également de préserver et de diffuser les savoir-faire clés au sein des organisations. En capitalisant sur l'expertise existante, elle réduit la dépendance à quelques experts, sécurise les compétences critiques et accélère la montée en compétence des équipes.

Pensée pour évoluer en continu et proposée en mode SaaS, Apogy continuera d'étendre ses capacités d'intelligence artificielle afin d'automatiser davantage de tâches, enrichir les flux de travail et ouvrir de nouveaux leviers de performance, selon l'éditeur de logiciels industriels.