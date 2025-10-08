 Aller au contenu principal
LECTRA : Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité 1er semestre 2025
information fournie par GlobeNewswire 08/10/2025 à 18:00

Paris, le 8 octobre 2025

Bilan semestriel de mise en œuvre du contrat de liquidité

1 e r semestre 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LECTRA à NATIXIS-ODDO BHF portant sur les actions de la société LECTRA (FR0000065484), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 Juin 2025 :

  • 34 096 titres LECTRA ;
  • 313 942 €.

Lors de ce premier semestre 2025, le nombre de titres négociés par notre prestataire NATIXIS ODDO BHF a été de :

  • 174 119 titres achetés, pour un montant de 4 478 906 € (pour 3 767 transactions) ;
  • 177 410 titres vendus, pour un montant de 4 595 582 € (pour 3 877 transactions).

Il est rappelé que, à la date du précédent bilan semestriel au 31 Décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 35 468 titres LECTRA ;
  • 335 164 €.

Lors de ce deuxième semestre 2024, le nombre de titres négociés par notre prestataire NATIXIS ODDO BHF a été de :

  • 76 279 titres achetés, pour un montant de 2 080 637 € (pour 1 856 transactions) ;
  • 76 212 titres vendus, pour un montant de 2 092 534€ (pour 1 692 transactions).

De plus, il est rappelé que, à la date de mise en application du contrat (au 1 er Octobre 2022), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 34 096 titres LECTRA ;
  • 313 942 €.

Pièce jointe


