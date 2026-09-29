Le Zepbound d'Eli Lilly plus efficace que Wegovy, selon une analyse

Eli Lilly fait part des résultats d'une nouvelle analyse montrant que son Zepbound (tirzépatide) 10 mg et 15 mg, un double agoniste des récepteurs GIP et GLP-1, a permis une perte de poids supérieure à celle obtenue avec Wegovy HD (injection de sémaglutide 7,2 mg), de son concurrent danois Novo Nordisk, chez les adultes obèses.

Ces résultats, présentés lors de la 62e réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD) à Milan, proviennent d'une comparaison indirecte des traitements Zepbound et Wegovy HD, s'appuyant sur les données des essais SURMOUNT-1 et STEP UP.

"En l'absence d'un essai direct comparant le tirzépatide 15 mg au sémaglutide 7,2 mg, cette comparaison indirecte offre des preuves utiles aux médecins dans leur prise de décisions thérapeutiques", souligne John Wilding, professeur de médecine à l'Université de Liverpool.

Ainsi, Zepbound 15 mg a permis d'obtenir une perte de poids supérieure de 4,5% à celle observée avec Wegovy HD chez des adultes souffrant d'obésité. Les participants ayant reçu Zepbound 15 mg avaient plus de trois fois plus de chances de perdre au moins 20% de leur poids corporel que ceux ayant reçu Wegovy HD.

Ces résultats s'ajoutent à l'ensemble croissant de données comparant Zepbound et Wegovy, notamment celles de SURMOUNT-5, un essai contrôlé randomisé de phase 3b dans lequel Zepbound 10 mg et 15 mg ont permis une perte de poids supérieure à celle obtenue avec Wegovy 1,7 mg et 2,4 mg.