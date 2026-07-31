Le yen japonais s'apprécie brièvement, les opérateurs restent vigilants face aux risques d'intervention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur un opérateur et sur l'évolution du won coréen)

Le yen a de nouveau brièvement bondi face au dollar vendredi, les traders restant attentifs à la perspective d’une intervention, à peine un jour après que les autorités japonaises sont intervenues sur les marchés pour soutenir leur devise, qui reste obstinément faible.

Le Japon a procédé jeudi, pendant les heures d'ouverture de New York, à une intervention consistant à acheter des yens et à vendre des dollars, a indiqué une source du marché, s'agissant de sa première intervention de ce type depuis trois mois. La chute du yen à son plus bas niveau depuis quatre décennies menace d'aggraver le coût de la vie, déjà affecté par le choc énergétique provoqué par la guerre en Iran.

Vendredi, le dollar a chuté de 0,5% sur la journée pour s’établir à 158,60 yens, passant d’environ 160 yens en quelques secondes. Il a ensuite rebondi pour s’échanger autour de 159,5 yens JPY= .

On ne savait pas immédiatement ce qui avait provoqué ce mouvement sur les marchés ni si les autorités japonaises étaient intervenues. Le ministère japonais des Finances (MOF), qui dirige les interventions, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ce mouvement soudain de vendredi est survenu après que la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt inchangés , tout en avertissant que l'inflation sous-jacente pourrait dépasser son objectif, laissant entrevoir de nouvelles hausses de taux.

Cette baisse était toutefois moins importante que celle enregistrée jeudi, où le dollar avait chuté de 2,4% pour atteindre 157,8 yens, à la suite de cette intervention présumée.

Bien que le principal responsable japonais des affaires monétaires, Atsushi Mimura , ait refusé de commenter cette intervention, il a laissé entendre que les États-Unis participaient aux efforts visant à endiguer la baisse du yen, notamment par le biais de ce que l’on appelle les “contrôles de taux” effectués par la Réserve fédérale.

Une source a indiqué jeudi que les autorités sud-coréennes chargées des marchés des changes avaient vendu des dollars aux côtés du Japon, signe rare d’une intervention coordonnée.

Le won sud-coréen KRW= s’est également légèrement raffermi à peu près au même moment que le mouvement observé vendredi sur le yen.

Au sujet du mouvement de vendredi, un opérateur sur le marché des changes a déclaré que personne ne savait avec certitude s’il s’agissait d’une intervention du ministère des Finances sur le marché ou simplement d’investisseurs liquidant leurs positions.