Le yen est agité par la crainte d'une intervention après que la Banque centrale du Japon ait adopté un ton hawkish
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 13:18

Le yen s'est
négocié de manière irrégulière vendredi, les traders étant
nerveux à l'idée que les autorités japonaises soient proches
d'intervenir directement sur les marchés pour soutenir la
monnaie, tandis que les actions mondiales ont été modérées après
s'être précédemment redressées suite à la position plus souple
du président américain Donald Trump à l'égard du Groenland.
Plus tôt dans la journée, la Banque du Japon a indiqué qu'elle
était prête à continuer d'augmenter les coûts d'emprunt encore
bas dans un contexte politique tendu, à l'approche d'une
élection surprise  le mois prochain.
Tôt dans les échanges londoniens, le yen est soudainement passé
d'une perte à un gain soudain par rapport au dollar, ce qui a
amené les opérateurs à penser que certaines autorités japonaises
pourraient avoir procédé à des vérifications de taux auprès des
banques  - ce qui est souvent utilisé pour signaler au
marché qu'elles sont prêtes à intervenir pour soutenir une
monnaie qui a atteint son plus bas niveau depuis 18 mois par
rapport au dollar. 
La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré
vendredi qu'elle surveillait de près les marchés des changes
, mais a refusé de commenter les spéculations.
Pendant ce temps, les rendements des obligations d'État
japonaises à deux ans  ont atteint 1,25 % pour la première
fois depuis août 1996.
    "Le ton de la BOJ semble hawkish", a déclaré David Chao,
stratège du marché mondial pour l'Asie-Pacifique chez Invesco à
Singapour. "La BOJ a revu à la hausse quatre de ses six
prévisions d'inflation et a indiqué que d'autres hausses de taux
sont probables si ces prévisions se réalisent."
    Les actions mondiales ont récupéré une grande partie du
terrain perdu en début de semaine en raison des tensions
croissantes entre les États-Unis et l'Europe au sujet du
Groenland, après que le président Donald Trump a déclaré qu'il
n'imposerait pas de droits de douane pour l'instant et qu'il ne
prendrait pas le territoire par la force.
Les actions mondiales ont légèrement augmenté de 0,1%
 .MIWD00000PUS , tandis que les actions européennes ont glissé
de 0,1%  .STOXX . Les contrats à terme de Wall Street ont
indiqué des baisses d'environ 0,2%, avec des prévisions
décevantes pesant sur Intel   INTC.O   NQc1   EScv1 .
    "Trump est vraiment imprévisible, nous le savons. On peut
encore avoir des menaces dans un sens ou dans l'autre  ...  Il
est certain que les Européens restent très prudents sur cet
environnement", a déclaré Marie de Leyssac, gestionnaire de
portefeuille chez Edmond de Rothschild Asset Management.
Certains grands investisseurs d'Europe du Nord  se méfient
de plus en plus des risques liés à la détention d'actifs
américains.
    "Ce que cela fait absolument, c'est augmenter le risque...
Cela nous fait réfléchir aux niveaux de liquidités et à notre
répartition entre les obligations et les actions", a déclaré
Neil Birrell, directeur des investissements chez Premier Miton."
Les investisseurs étaient également à l'affût de tout signe de
progrès dans les négociations trilatérales organisées sous
l'égide des États-Unis  au sujet de l'Ukraine. Le
président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que la
question vitale du territoire dans la guerre de l'Ukraine avec
la Russie serait discutée à Abou Dhabi vendredi et samedi.
    
    L'OR ATTEINT UN NOUVEAU RECORD, LE PÉTROLE PROGRESSE
Les prix du pétrole ont rebondi  vendredi après que Trump
ait renouvelé ses menaces à l'encontre de l'Iran, soulevant des
inquiétudes quant à une action militaire qui pourrait perturber
l'approvisionnement en brut alors que des pannes se produisent
au Kazakhstan. Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1 
étaient en hausse de 1,7% à 65,12 dollars le baril.
Les marchés des métaux précieux, y compris l'or, ont établi de
nouveaux records . L'or au comptant  XAU=  a atteint un
record de 4 967,03 dollars avant de reculer de 0,2 % à 4 924
dollars.
    L'indice du dollar américain  =USD , qui mesure la force du
billet vert par rapport à un panier de six devises, était en
hausse de 0,5% à 98,351, mais est resté proche de ses niveaux
les plus bas de l'année après avoir enregistré sa plus forte
baisse en six semaines jeudi.
    Le dollar était en baisse de 0,1% par rapport au yen à
158,175.  JPY=EBS 
    Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une
probabilité implicite de 97% que la Réserve fédérale américaine
maintiendra ses taux lors de sa prochaine réunion de deux jours
le 28 janvier, peu de changement par rapport à la veille, selon
l'outil FedWatch du CME Group.
    Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans
était à 4,2331 %.
