Le yen est agité par la crainte d'une intervention après que la Banque centrale du Japon ait adopté un ton hawkish

Le yen s'est négocié de manière irrégulière vendredi, les traders étant nerveux à l'idée que les autorités japonaises soient proches d'intervenir directement sur les marchés pour soutenir la monnaie, tandis que les actions mondiales ont été modérées après s'être précédemment redressées suite à la position plus souple du président américain Donald Trump à l'égard du Groenland. Plus tôt dans la journée, la Banque du Japon a indiqué qu'elle était prête à continuer d'augmenter les coûts d'emprunt encore bas dans un contexte politique tendu, à l'approche d'une élection surprise le mois prochain. Tôt dans les échanges londoniens, le yen est soudainement passé d'une perte à un gain soudain par rapport au dollar, ce qui a amené les opérateurs à penser que certaines autorités japonaises pourraient avoir procédé à des vérifications de taux auprès des banques - ce qui est souvent utilisé pour signaler au marché qu'elles sont prêtes à intervenir pour soutenir une monnaie qui a atteint son plus bas niveau depuis 18 mois par rapport au dollar. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi qu'elle surveillait de près les marchés des changes , mais a refusé de commenter les spéculations. Pendant ce temps, les rendements des obligations d'État japonaises à deux ans ont atteint 1,25 % pour la première fois depuis août 1996. "Le ton de la BOJ semble hawkish", a déclaré David Chao, stratège du marché mondial pour l'Asie-Pacifique chez Invesco à Singapour. "La BOJ a revu à la hausse quatre de ses six prévisions d'inflation et a indiqué que d'autres hausses de taux sont probables si ces prévisions se réalisent." Les actions mondiales ont récupéré une grande partie du terrain perdu en début de semaine en raison des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Europe au sujet du Groenland, après que le président Donald Trump a déclaré qu'il n'imposerait pas de droits de douane pour l'instant et qu'il ne prendrait pas le territoire par la force. Les actions mondiales ont légèrement augmenté de 0,1% .MIWD00000PUS , tandis que les actions européennes ont glissé de 0,1% .STOXX . Les contrats à terme de Wall Street ont indiqué des baisses d'environ 0,2%, avec des prévisions décevantes pesant sur Intel INTC.O NQc1 EScv1 . "Trump est vraiment imprévisible, nous le savons. On peut encore avoir des menaces dans un sens ou dans l'autre ... Il est certain que les Européens restent très prudents sur cet environnement", a déclaré Marie de Leyssac, gestionnaire de portefeuille chez Edmond de Rothschild Asset Management. Certains grands investisseurs d'Europe du Nord se méfient de plus en plus des risques liés à la détention d'actifs américains. "Ce que cela fait absolument, c'est augmenter le risque... Cela nous fait réfléchir aux niveaux de liquidités et à notre répartition entre les obligations et les actions", a déclaré Neil Birrell, directeur des investissements chez Premier Miton." Les investisseurs étaient également à l'affût de tout signe de progrès dans les négociations trilatérales organisées sous l'égide des États-Unis au sujet de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que la question vitale du territoire dans la guerre de l'Ukraine avec la Russie serait discutée à Abou Dhabi vendredi et samedi. L'OR ATTEINT UN NOUVEAU RECORD, LE PÉTROLE PROGRESSE Les prix du pétrole ont rebondi vendredi après que Trump ait renouvelé ses menaces à l'encontre de l'Iran, soulevant des inquiétudes quant à une action militaire qui pourrait perturber l'approvisionnement en brut alors que des pannes se produisent au Kazakhstan. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 1,7% à 65,12 dollars le baril. Les marchés des métaux précieux, y compris l'or, ont établi de nouveaux records . L'or au comptant XAU= a atteint un record de 4 967,03 dollars avant de reculer de 0,2 % à 4 924 dollars. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en hausse de 0,5% à 98,351, mais est resté proche de ses niveaux les plus bas de l'année après avoir enregistré sa plus forte baisse en six semaines jeudi. Le dollar était en baisse de 0,1% par rapport au yen à 158,175. JPY=EBS Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient une probabilité implicite de 97% que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux lors de sa prochaine réunion de deux jours le 28 janvier, peu de changement par rapport à la veille, selon l'outil FedWatch du CME Group. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans était à 4,2331 %.