Lockheed Martin franchit une étape clé dans le commandement numérique de l'armée américaine
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 14:31
En collaboration avec la 25e division d'infanterie et des partenaires industriels, Lockheed Martin assure avoir démontré l'efficacité de son prototype de Commandement et contrôle de nouvelle génération (NGC2), un dispositif qui vise à unifier les flux d'informations sur une couche de données commune, offrant une vision intégrée du champ de bataille pour faciliter une prise de décision rapide.
L'intégration d'outils d'Intelligence Artificielle (IA) permet notamment d'automatiser le traitement du langage naturel pour les rapports de situation, supprimant les processus manuels fastidieux.
Cette architecture modulaire, testée du niveau de la division jusqu'au peloton, renforce l'avantage opérationnel dans des contextes de haute intensité. Une seconde phase d'essais, focalisée sur les missions de tir, est prévue dès février 2026.
A une heure de l'ouverture de Wall Street, le titre recule de 0,4%.
Valeurs associées
|592,580 USD
|NYSE
|-0,18%
A lire aussi
-
La Première ministre danoise Mette Frederiksen arrive à la maison Hans Egede à Nuuk. La dirigeante danoise est reçue par le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, alors que Donald Trump semble revenir sur ses menaces de s'emparer de l'île arctique ... Lire la suite
-
Le vice-président américain JD Vance, en visite à Minneapolis où se tiennent des manifestations quotidiennes contre les arrestations menées par la police fédérale de l'immigration, déclare que "nous pourrons vraiment faire baisser la température" si la police de ... Lire la suite
-
par Manoj Kumar et Shivangi Acharya L'Inde et l'Union européenne (UE) vont annoncer mardi prochain la conclusion de leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange, ont déclaré des sources indiennes et européennes. L'accord pourrait être annoncé après la ... Lire la suite
-
par Sybille de La Hamaide et Alexander Marrow Des investigations sont en cours à la suite de deux signalements de décès de nourrissons ayant consommé des laits infantiles qui ont fait l'objet de rappels ce mois-ci, a déclaré vendredi le ministère français de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer