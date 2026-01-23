 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 13:17

(Actualisé avec futurs sur indices ; Citigroup, Oracle, Nvidia)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,21% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O a déclaré jeudi prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes du marché, alors que le groupe peine à répondre à la demande grandissante pour les puces traditionnelles utilisées dans les 'data centers' dédiés à l'intelligence artificielle (IA). L'action chute de 12% en avant-Bourse.

* CITIGROUP C.N devrait licencier davantage d'employés en mars, après une vague de licenciements touchant environ 1.000 personnes ce mois-ci, selon deux sources proches du dossier.

* Le propriétaire chinois de TikTok, Bytedance, a annoncé jeudi avoir finalisé un accord visant à créer une coentreprise à majorité américaine qui sécurisera les données locales afin d'éviter l'interdiction aux États-Unis de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains.

Les trois investisseurs principaux de TikTok USDS JV - le géant du cloud ORACLE ORCL.N , le groupe de capital-investissement Silver Lake et la société d'investissement MGX basée à Abu Dhabi – détiendront chacun 15% des parts.

* NVIDIA NVDA.O progresse de 1,7% en avant-Bourse. Les autorités chinoises ont informé Alibaba 9988.HK , Tencent

0700.HK et ByteDance qu'ils pouvaient préparer leurs commandes de puces d'IA H200 de Nvidia, ce qui suggère que Pékin est sur le point d'approuver officiellement l'importation de composants essentiels au fonctionnement de l'intelligence artificielle, rapporte Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* NETFLIX NFLX.O - Greg Peters, co-directeur général du géant américain du streaming, a déclaré que la société était en bonne voie pour obtenir le soutien des actionnaires de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O pour son offre pour le rachat du studio et de la division streaming de ce dernier, ajoutant que l'offre rivale de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O "ne passait pas le test de crédibilité", rapporte vendredi le Financial Times.

* AMAZON AMZN.O prévoit une deuxième vague de suppressions d'emplois la semaine prochaine dans le cadre de son objectif de réduire ses effectifs de quelque 30.000 employés, ont déclaré deux sources au fait de la question.

* JP MORGAN JPM.N - Le salaire de Jamie Dimon, directeur général de longue date de la banque américaine, a augmenté de 10,3% pour atteindre 43 millions de dollars en 2025, a annoncé jeudi le groupe, après avoir clôturé une année solide en dépassant les estimations de bénéfice pour le quatrième trimestre.

* INTUITIVE SURGICAL ISRG.O a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, grâce à la demande croissante pour ses robots chirurgicaux.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALIBABA GRP
18,566 EUR Tradegate -1,44%
ALIBABA GRP
22,6800 USD OTCBB +5,79%
AMAZON.COM
234,3400 USD NASDAQ +1,31%
CITIGROUP
115,660 USD NYSE +1,57%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 384,01 Pts Index Ex 0,00%
INTEL
54,3650 USD NASDAQ +0,21%
INTUITIVE SURGICAL
525,8100 USD NASDAQ +0,40%
JPMORGAN CHASE
303,630 USD NYSE +0,45%
NASDAQ Composite
23 436,02 Pts Index Ex +0,91%
NETFLIX
83,5400 USD NASDAQ -2,13%
NVIDIA
184,8400 USD NASDAQ +0,83%
ORACLE
178,165 USD NYSE +2,47%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,7800 USD NASDAQ +1,55%
S&P 500 INDEX
6 913,35 Pts CBOE 0,00%
TENCENT HLDG
65,140 EUR Tradegate +0,22%
WARNER BROS RG-A
28,3600 USD NASDAQ -0,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • All eyes were on Davos this week as Trump barrelled into town with a geopolitical storm hanging over the ski resort ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Grâce à Donald Trump, un nouveau souffle pour Davos?
    information fournie par AFP 23.01.2026 14:19 

    Le président américain Donald Trump a volé la vedette au Forum économique mondial à Davos, mais il a peut-être aussi relancé ce rendez-vous annuel des élites mondiales. La réunion, qui rassemble tous les hivers dans les Alpes suisses grands patrons, dirigeants ... Lire la suite

  • Le logo de TikTok affiché les bureaux de la société à Culver City (Californie), le 30 septembre 2025. ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    TikTok : ce qu’il faut savoir sur le réseau social et ses enjeux
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.01.2026 14:00 

    Créé en 2016 en Chine, la plateforme qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde a annoncé la création d’une co-entreprise aux États‑Unis pour éviter son interdiction. "Je suis tellement heureux d'avoir aidé à sauver TikTok!" a lancé Donald Trump ... Lire la suite

  • ( AFP / THOMAS KIENZLE )
    En difficulté, l'équipementier ZF abandonne des projets liés à l'électromobilité
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 13:51 

    L'équipementier automobile allemand ZF, confronté aux difficultés d'un secteur en pleine transition vers l'électrique, a annoncé vendredi qu'il abandonnait ses projets dans l'électromobilité jugés "non rentables", ce qui devrait faire plonger ses comptes en 2025. ... Lire la suite

  • Des munitions. (illustration) ( AFP / RAUL ARBOLEDA )
    Le tchèque CSG signe la plus grande entrée en Bourse d'un groupe de défense
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.01.2026 13:49 

    Le fabricant d'armes et de munitions tchèque CSG (Czechoslovak Group) a fait son entrée à la Bourse d'Amsterdam vendredi, levant 3,8 milliards d'euros lors de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée dans le secteur de la défense. Cette cotation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank