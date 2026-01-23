(Actualisé avec futurs sur indices ; Citigroup, Oracle, Nvidia)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,21% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O a déclaré jeudi prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes du marché, alors que le groupe peine à répondre à la demande grandissante pour les puces traditionnelles utilisées dans les 'data centers' dédiés à l'intelligence artificielle (IA). L'action chute de 12% en avant-Bourse.

* CITIGROUP C.N devrait licencier davantage d'employés en mars, après une vague de licenciements touchant environ 1.000 personnes ce mois-ci, selon deux sources proches du dossier.

* Le propriétaire chinois de TikTok, Bytedance, a annoncé jeudi avoir finalisé un accord visant à créer une coentreprise à majorité américaine qui sécurisera les données locales afin d'éviter l'interdiction aux États-Unis de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains.

Les trois investisseurs principaux de TikTok USDS JV - le géant du cloud ORACLE ORCL.N , le groupe de capital-investissement Silver Lake et la société d'investissement MGX basée à Abu Dhabi – détiendront chacun 15% des parts.

* NVIDIA NVDA.O progresse de 1,7% en avant-Bourse. Les autorités chinoises ont informé Alibaba 9988.HK , Tencent

0700.HK et ByteDance qu'ils pouvaient préparer leurs commandes de puces d'IA H200 de Nvidia, ce qui suggère que Pékin est sur le point d'approuver officiellement l'importation de composants essentiels au fonctionnement de l'intelligence artificielle, rapporte Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* NETFLIX NFLX.O - Greg Peters, co-directeur général du géant américain du streaming, a déclaré que la société était en bonne voie pour obtenir le soutien des actionnaires de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O pour son offre pour le rachat du studio et de la division streaming de ce dernier, ajoutant que l'offre rivale de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O "ne passait pas le test de crédibilité", rapporte vendredi le Financial Times.

* AMAZON AMZN.O prévoit une deuxième vague de suppressions d'emplois la semaine prochaine dans le cadre de son objectif de réduire ses effectifs de quelque 30.000 employés, ont déclaré deux sources au fait de la question.

* JP MORGAN JPM.N - Le salaire de Jamie Dimon, directeur général de longue date de la banque américaine, a augmenté de 10,3% pour atteindre 43 millions de dollars en 2025, a annoncé jeudi le groupe, après avoir clôturé une année solide en dépassant les estimations de bénéfice pour le quatrième trimestre.

* INTUITIVE SURGICAL ISRG.O a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, grâce à la demande croissante pour ses robots chirurgicaux.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)