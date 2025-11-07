Le Washington Post déclare qu'il fait partie des victimes d'une cyberattaque liée au logiciel Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le commentaire d'Oracle au paragraphe 3) par Raphael Satter et AJ Vicens

Le Washington Post a déclaré qu'il faisait partie des victimes d'une vaste atteinte à la sécurité informatique liée au logiciel Oracle ORCL.N .

Dans un communiqué publié jeudi, le journal a déclaré qu'il était l'un de ceux qui ont été touchés "par la violation de la plate-forme Oracle E-Business Suite". Le journal n'a pas fourni d'autres détails, mais sa déclaration intervient après que CL0P, le célèbre groupe de ransomware, a déclaré sur son site web que le Washington Post faisait partie de ses victimes. CL0P n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Oracle a renvoyé Reuters à une paire d' avis de sécurité publiés le mois dernier. Les pirates informatiques à la recherche de rançons font généralement connaître leurs victimes afin de leur faire honte et de les obliger à payer l'extorsion, et CL0P est l'un des plus prolifiques au monde. L'équipe de pirates serait au centre d'une vaste campagne cybercriminelle visant la suite d'applications E-Business d'Oracle , que les clients d'Oracle utilisent pour gérer les clients, les fournisseurs, la fabrication, la logistique et d'autres processus d'entreprise.

Google a déclaré le mois dernier qu'il y aurait probablement plus de 100 entreprises touchées par les intrusions.