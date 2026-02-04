Le Washington Post commence à procéder à des licenciements massifs, ce qui réduit considérablement la portée du célèbre journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le rédacteur en chef Murray annonce les licenciements lors d'un appel à l'ensemble de l'entreprise

*

Le journal déclare prendre des "mesures difficiles mais décisives"

*

La Guilde du WaPo critique les décisions d'investissement de Jeff Bezos

*

Caroline Donovan, journaliste spécialiste d'Amazon, fait partie des journalistes touchés par les licenciements

*

Bezos avait promis en 2013 de préserver la tradition journalistique

(Remaniement du haut de page, ajout de citations dans les paragraphes 3-4 et le dernier paragraphe, modification du titre) par Helen Coster et Jaspreet Singh

Le Washington Post a commencé mercredi à procéder à des licenciements massifs qui réduiront considérablement la taille du journal historique, affectant tous les départements, selon un enregistrement de l'appel partagé avec Reuters.

Le rédacteur en chef Matt Murray a informé le personnel de ces suppressions de postes, qui toucheront les services international, rédactionnel, métro et sports, quelques jours seulement après que le journal, vieux de plus de 145 ans, a réduit sa couverture des Jeux olympiques d'hiver de 2026 en raison de pertes financières de plus en plus importantes.

"Pendant trop longtemps, nous avons fonctionné avec une structure trop enracinée dans l'époque où nous étions un journal local en situation de quasi-monopole", a déclaré M. Murray lors de la conférence téléphonique, ajoutant que "nous avons besoin d'une nouvelle façon d'avancer et de fondations plus solides."

Un journaliste du Post, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a parlé d'un "bain de sang".

Parmi les journalistes touchés figurent Caroline Donovan, journaliste spécialiste de l'Amazonie, Claire Parker, chef du bureau du Caire, ainsi que le reste des correspondants et rédacteurs du Post au Moyen-Orient, selon les messages X de Mme Donovan et de Mme Parker.

"Le Washington Post prend aujourd'hui un certain nombre de mesures difficiles mais décisives pour son avenir, dans ce qui s'apparente à une restructuration significative de l'entreprise", a déclaré le Post dans un communiqué. "Ces mesures sont destinées à renforcer notre assise et à nous concentrer davantage sur la fourniture du journalisme distinctif qui distingue le Post et, plus important encore, qui engage nos clients."

TOUS LES SERVICES CONCERNÉS

Les organes de presse ont lutté pendant des années pour maintenir un modèle économique durable après que l'internet a bouleversé l'économie du journalisme.

"Tous les services sont concernés. La politique et le gouvernement resteront notre plus grand département et resteront au cœur de notre engagement et de la croissance de nos abonnés", a déclaré M. Murray lors de la conférence de presse. "Nous fermerons le département des sports sous sa forme actuelle." L'année dernière, le Washington Post a procédé à des changements dans plusieurs fonctions de l'entreprise et a annoncé des suppressions d'emplois, affirmant alors que ces réductions n'auraient pas d'impact sur sa salle de rédaction. Le journal, qui appartient au fondateur d'Amazon.com AMZN.O Jeff Bezos, avait proposé des indemnités de départ volontaire aux employés de toutes les fonctions en 2023, alors que les pertes s'élevaient à 100 millions de dollars .

"Si Jeff Bezos n'est plus disposé à investir dans la mission qui a défini ce journal depuis des générations et à servir les millions de personnes qui dépendent du journalisme du Post, alors le Post mérite un gestionnaire qui le fera", a déclaré la Guilde du WaPo sur X.

Dans une lettre adressée à M. Bezos la semaine dernière, le personnel du Post à la Maison Blanche a déclaré que ses reportages les plus percutants dépendaient fortement de la collaboration avec les équipes menacées de suppressions d'emplois et qu'une salle de rédaction diversifiée était essentielle lorsque le journal était confronté à des défis financiers. Bezos a déclaré en 2013, lorsqu'il a acheté le journal, qu'il préserverait sa tradition journalistique et qu'il ne dirigerait pas ses opérations quotidiennes. Mais il y aura "bien sûr des changements" dans les années à venir, avait-il dit.

CONFLITS AVEC LES JOURNALISTES Ces dernières années, The Post s'est heurté à certains de ses journalistes, qui ont ouvertement critiqué M. Bezos après que le journal a décidé de ne pas soutenir un candidat à l'élection présidentielle américaine de novembre 2024, ce qui a conduit plus de 200 000 personnes à annuler leurs abonnements numériques. Le journal, qui a nommé William Lewis au poste de directeur général au début de l'année 2024, a également réorganisé sa section d'opinion l'année dernière, en mettant l'accent sur "les libertés individuelles et les marchés libres."

M. Bezos a été l'un des nombreux dirigeants du secteur technologique à avoir fait des ouvertures au président américain Donald Trump l'année dernière. Il était assis en bonne place lors de l'investiture de M. Trump, ce qui souligne l'évolution de ses liens.

M. Trump, qui a souvent critiqué M. Bezos au cours de son premier mandat - en raison de ce que le président républicain considérait comme une couverture injuste de la part du Post - a fait l'éloge du milliardaire de la technologie en mars de l'année dernière, déclarant que M. Bezos faisait "un vrai travail" avec la publication.

"Les licenciements intervenus aujourd'hui au Washington Post constituent un revers dévastateur pour les dizaines de journalistes concernés et pour la profession", a déclaré Mark Schoeff Jr, président du National Press Club, dans un communiqué.