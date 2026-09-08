Le volume mensuel des transactions sur matières premières de Kalshi, qui dépasse les 400 millions de dollars, surpasse la croissance initiale des cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up Kalshi, spécialisée dans les marchés prédictifs, a déclaré mardi que le volume mensuel des transactions sur les matières premières sur sa plateforme était quatre fois supérieur à celui des cryptomonnaies à la même période, sept mois après son lancement.

Voici plus de détails:

* Le volume mensuel des transactions sur les matières premières a dépassé les 400 millions de dollars, a indiqué la société.

* L'essor du trading de détail a poussé Kalshi à proposer des marchés prédictifs sur des matières premières telles que le pétrole, le gaz et les métaux.

* Ces excellentes performances, qui témoignent de l'engouement pour ces contrats, ont permis au marché de prédiction d'explorer de nouvelles classes d'actifs, stimulant ainsi les volumes de transactions.

* « Les cryptomonnaies ont démontré le potentiel de nouvelles catégories à passer de dizaines de millions à des milliards de volume mensuel. La progression nettement plus rapide des matières premières montre que la capacité de Kalshi à lancer et à développer de nouveaux marchés s’accélère », a-t-elle déclaré.

* Kalshi a engrangé des revenus exceptionnels et enregistré des volumes de transactions bien supérieurs à ses estimations liées au partenariat avec la Coupe du monde de football 2026.

* Dans un entretien accordé à Reuters, le cofondateur de Kalshi, Tarek Mansour, a déclaré que l’activité de négoce des matières premières avait bénéficié d’une meilleure liquidité sur la plateforme.

* « Il est très difficile de faire décoller la liquidité en raison du nombre de participants actifs nécessaires, afin que chaque fois que vous vous rendez sur Kalshi et que vous souhaitez ouvrir une position, vous puissiez le faire, et que chaque fois que vous souhaitiez clôturer cette position, vous puissiez le faire », a expliqué M. Mansour.

* « Nous y sommes parvenus grâce à ce vivier de participants vaste et diversifié, ce qui nous permet essentiellement de lancer de nouvelles catégories beaucoup plus rapidement. »

* La société explore également à un rythme soutenu les contrats à terme perpétuels dans différentes classes d’actifs, après avoir déposé des demandes concernant les indices boursiers, les métaux et le pétrole brut WTI, ces instruments d’investissement pour les cryptomonnaies ayant reçu le feu vert des autorités de régulation plus tôt dans l’année.