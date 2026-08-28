Le Vietnam exhorte Qualcomm et Samsung à renforcer leurs investissements dans l'IA et les puces électroniques dans le cadre de sa stratégie de modernisation technologique

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Les dirigeants vietnamiens ont exhorté le concepteur américain de puces Qualcomm QCOM.O et le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS à accroître leurs investissements dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la recherche et développement, alors que le pays cherche à devenir un pôle régional d’innovation.

* Lors d’une réunion qui s’est tenue jeudi à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste et président To Lam a demandé au directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon, d’accroître les investissements de son entreprise dans des domaines tels que l’IA, les semi-conducteurs, la robotique, la 5G/6G, les centres de données et les technologies de connectivité de nouvelle génération, selon un communiqué du gouvernement.

* M. Lam a déclaré que le Vietnam s’orientait vers un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle, et s’est félicité de ces nouveaux investissements.

* M. Amon aurait déclaré que Qualcomm souhaitait développer sa présence au Vietnam pour en faire le troisième plus grand pôle mondial de recherche et développement en intelligence artificielle de l’entreprise.

* Qualcomm exploite déjà un centre de R&D à Hanoï et a collaboré avec des entreprises vietnamiennes telles que Viettel et VinSmart, précise le communiqué.

* Jeudi également, le Premier ministre Le Minh Hung a déclaré au directeur général de Samsung Electronics, Roh Tae-moon, que le Vietnam souhaitait que Samsung reste un partenaire clé pour renforcer les capacités technologiques du pays, développer sa base industrielle et s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales, selon un autre communiqué du gouvernement.

* M. Hung a salué la contribution de Samsung au développement industriel et aux exportations du Vietnam, affirmant que le pays était l’un des pôles de fabrication les plus importants de l’entreprise à l’échelle mondiale.

* Le montant total des exportations des entités de fabrication de téléphones mobiles de Samsung au Vietnam avait atteint 500 milliards de dollars à la fin du mois de juin, depuis le début de la production il y a 17 ans, selon le communiqué.

* Samsung a investi à ce jour 24 milliards de dollars au Vietnam, précise le communiqué du gouvernement.

* M. Roh aurait déclaré que Samsung prévoyait de nouveaux investissements et des actions de formation au Vietnam, et qu’il collaborait avec le gouvernement pour permettre aux entreprises locales de s’intégrer davantage dans sa chaîne d’approvisionnement mondiale.