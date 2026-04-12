 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le vice-président américain a fait une escale à Ramstein après des pourparlers de paix sur l'Iran
information fournie par Reuters 12/04/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-président américain JD Vance s'est brièvement arrêté à la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, pour une pause de ravitaillement en carburant, dimanche, lors de son vol de retour des pourparlers de paix au Pakistan qui n'ont pas abouti à un accord pour mettre fin à la guerre en Iran.

Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank