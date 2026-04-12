Le vice-président américain a fait une escale à Ramstein après des pourparlers de paix sur l'Iran

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Le vice-président américain JD Vance s'est brièvement arrêté à la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, pour une pause de ravitaillement en carburant, dimanche, lors de son vol de retour des pourparlers de paix au Pakistan qui n'ont pas abouti à un accord pour mettre fin à la guerre en Iran.