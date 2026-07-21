Wall Street rebondit à l'ouverture en attendant les géants de la tech

Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE).

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse mardi, les nouvelles initiatives de médiation au Moyen-Orient alimentant la confiance des investisseurs au lendemain d'une ​séance en repli.

Le marché est également déjà tourné vers les résultats trimestriels des géants des nouvelles technologies, qui pourraient s'avérer déterminants pour le secteur de l'IA, à la recherche de nouveaux catalyseurs.

Dans les premiers échanges, ​l'indice Dow Jones gagne 187,10 points, soit 0,36%, à 52.026,36 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 45,43 points, soit 0,61%, à 7.488,71 ​points.

Le Nasdaq Composite progresse de 257,09 points, soit 1,01%, ⁠à 25.765,17 points.

Même si les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran se sont exacerbées ces derniers ‌jours, avec notamment l'annonce par les Houthis yéménites, proches de l'Iran, de leur intention d'imposer un blocus naval à l'Arabie saoudite, le marché veut croire à une issue ​diplomatique prochaine.

Un haut responsable iranien a ‌déclaré lundi à Reuters que Téhéran avait reçu une proposition des médiateurs visant ⁠à parvenir à un cessez-le-feu de dix jours.

Sur les marchés financiers, cela se traduit par un reflux de l'indice de la volatilité à Wall Street, passé sous les 18 points, tandis que les cours pétroliers ont ⁠brièvement reculé en matinée ‌avant de repartir légèrement de l'avant.

"Même si le rétablissement complet de la confiance dans ⁠le secteur du transport maritime et de la production pétrolière pourrait prendre plus de temps que prévu, ‌nous nous attendons à une répercussion limitée sur l'inflation sous-jacente, ce qui empêchera les banques ⁠centrales de resserrer leur politique monétaire de manière agressive", déclare Mark Haefele, directeur ⁠des investissements chez UBS ‌Global Wealth Management.

"Cela signifie que la croissance des bénéfices devrait rester un moteur clé du marché boursier", ajoute-t-il, ​alors que les publications financières de géants comme Alphabet (-0,19%), ‌Tesla (+1,60%) et Intel (+5,79%) sont attendues dans la semaine.

L'ETF iShares Semiconductor grimpe de 4,34%, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor, qui avait fini ​vendredi à plus de 20% en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, rebondit de 3,90%.

Dans le reste des valeurs du jour, Nebius progresse de 6,54% après que Nvidia (+1,51%) a révélé ⁠détenir une participation passive de 9,3% dans cette entreprise spécialisée dans l'IA dans le cloud.

General Motors prend près de 1% après le relèvement par le constructeur automobile de ses prévisions pour l'année, à la suite d'un bond de 30% de son bénéfice de base au deuxième trimestre grâce aux ventes de SUV et de pick-up.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Ragini Mathur ​à Bangalore, édité par Augustin Turpin)