Le vice-Premier ministre chinois He rencontre le directeur général de Blackstone et l'exhorte à approfondir sa coopération

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Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng a rencontré jeudi le président-directeur général de Blackstone, Stephen Schwarzman, à Pékin, déclarant que la Chine encourage l'approfondissement de la coopération de Blackstone et d'autres entreprises étrangères avec elle, a rapporté l'agence d'État Xinhua.

Il a déclaré à Schwarzman que l'économie chinoise avait pris un bon départ au premier trimestre 2026 et a réaffirmé l'engagement de Pékin en faveur d'une ouverture de haut niveau.

"Le marché chinois à très grande échelle offrira au monde de plus grandes opportunités et davantage de choix", a déclaré He, cité par Xinhua.