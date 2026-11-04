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Le vice-ministre chinois du Commerce, Li Chenggang, rencontre Scott Nuttall de KKR
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 09:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-ministre chinois du Commerce, Li Chenggang, a rencontré mercredi Scott Nuttall, co-directeur général de KKR, afin de discuter des relations économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis, ainsi que du développement de cette société d'investissement en Chine, selon un communiqué du ministère.

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