information fournie par Reuters • 11/12/2025 à 03:46

Le vice-ministre chinois du commerce a rencontré un dirigeant de Paypal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ling Ji, vice-ministre chinois du commerce et représentant adjoint au commerce, a rencontré Richard Nash, vice-président mondial de Paypal

PYPL.O , mercredi, selon un communiqué du ministère publié jeudi.

Ling a déclaré que la Chine soutiendrait le développement de nouveaux modèles pour le commerce électronique transfrontalier, ajoute le communiqué.