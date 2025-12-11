Le vice-ministre chinois du commerce a rencontré un dirigeant de Paypal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ling Ji, vice-ministre chinois du commerce et représentant adjoint au commerce, a rencontré Richard Nash, vice-président mondial de Paypal
PYPL.O , mercredi, selon un communiqué du ministère publié jeudi.
Ling a déclaré que la Chine soutiendrait le développement de nouveaux modèles pour le commerce électronique transfrontalier, ajoute le communiqué.
