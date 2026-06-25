Le Venezuela se mobilise pour secourir des centaines de personnes coincées sous les décombres après deux séismes majeurs

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* Des habitants désemparés cherchent leurs proches sous les décombres

* Le bilan s'élève à 188 morts, selon le député Jorge Rodriguez

* Un site web alimenté par les contributions du public recense plus de 41.000 personnes portées disparues

* « Un effort collectif massif » est nécessaire, déclare le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU

* Les infrastructures pétrolières sont pour l'essentiel épargnées

* Ce séisme de magnitude 7,5 est le plus puissant depuis plus d'un siècle

(Mise à jour du décompte des personnes disparues provenant du site participatif, ajout des informations concernant Morón aux paragraphes 16 à 19, mise à jour des rapports des compagnies pétrolières dans les deux derniers paragraphes) par Vivian Sequera, Mayela Armas, Tibisay Romero et Deisy Buitrago

Jeudi, au Venezuela, des centaines de personnes étaient coincées sous les décombres et de nombreuses autres étaient toujours portées disparues après que deux puissants séismes ont ravagé la capitale Caracas et ses environs, provoquant de violentes répliques et laissant des milliers de personnes sans abri.

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé mercredi soir à environ 160 km (100 miles) à l’ouest de Caracas, suivi moins d’une minute plus tard par une secousse de magnitude 7,5, la plus forte enregistrée depuis plus d’ un siècle, selon l’U.S. Geological Survey. Cette catastrophe a frappé un pays déjà aux prises avec des années de turbulences économiques qui ont fragilisé une grande partie de ses infrastructures, compliquant les opérations de secours et constituant un test crucial pour le gouvernement par intérim, qui a salué les promesses d’aide de la communauté internationale.

Jorge Rodriguez, qui préside l’Assemblée nationale vénézuélienne et est le frère de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, a déclaré jeudi après-midi qu’au moins 188 personnes avaient été confirmées mortes et que 200 étaient coincées sous les décombres.

Il a précisé qu’au moins 1.520 personnes avaient été hospitalisées et que 250 bâtiments avaient été endommagés ou détruits, laissant près de 3.000 familles sans abri.

« ZONE SINISTRÉE »

La région la plus touchée, l’État de La Guaira, près de Caracas, « est devenue une zone sinistrée », a déclaré la présidente par intérim Rodriguez, ajoutant que son gouvernement collaborait avec des entreprises pour déployer des engins de chantier afin d’accélérer les opérations de sauvetage. Jeudi, l’approvisionnement en électricité était limité dans cet État.

L'aéroport principal de Caracas, situé à La Guaira, a été fermé jeudi après avoir subi des dégâts. Les vidéos tournées par des témoins pendant les séismes montraient des scènes de panique alors que les plafonds s'effondraient.

Dans certaines zones, les secouristes ont fouillé les décombres des bâtiments effondrés tout au long de la soirée et jusqu’à jeudi. Dans d’autres, les habitants ont dénoncé un manque d’aide.

Yamileth Jimenez, une habitante de La Guaira, a expliqué que son fils de 19 ans était coincé sous les décombres de leur immeuble de sept étages.

« Il est sous les dalles et il n’y a pas de machines pour le sortir de là », a déclaré Mme Jimenez, bouleversée après le décès de son père survenu trois jours plus tôt. Les secouristes se faisaient rares dans la capitale éponyme de l’État, où des bénévoles creusaient à mains nues.

« Nous avons tout perdu. Nous n’avons ni nourriture ni médicaments… Nous espérons que les secours arriveront rapidement », a déclaré Pedro Perez, 64 ans, propriétaire d’un atelier de rembourrage. Il a expliqué avoir perdu son logement et son entreprise et avoir été contraint de se retrouver à la rue avec sa femme et ses enfants.

LES HABITANTS SE RÉFUGIENT DANS LA RUE

De nombreux Vénézuéliens se trouvaient chez eux lorsque les séismes ont frappé pendant un jour férié. Les habitants ont fui les bâtiments qui tremblaient et se sont rués dans les rues alors que des constructions s’effondraient à Caracas et dans les zones côtières voisines. « Quand nous sommes descendus, la scène ressemblait à celle d’un film d’horreur », a déclaré Maria Alejandra, une habitante de Caracas qui n’a pas donné son nom de famille.

Des maisons se sont effondrées près de l’épicentre du séisme à Morón, une petite ville balnéaire de l’État de Carabobo, où il n’y avait ni eau ni électricité. Trois enfants figuraient parmi les au moins huit personnes tuées dans la région, a déclaré la maire Emily Riera à Reuters.

Quelque 200 familles vivant dans un complexe résidentiel endommagé à Morón récupéraient les effets personnels à leur portée, notamment des matelas, des téléviseurs et des machines à laver.

Certaines ont indiqué qu’elles allaient se réfugier chez des proches. D’autres attendaient les hébergements d’urgence promis par le gouvernement.

Denis Sequera, 47 ans, a raconté que sa petite-fille de 5 ans avait aidé à mettre son père de 79 ans en sécurité lorsque les secousses ont commencé, tandis qu’elle s’occupait de sa mère de 70 ans.

« Elle n’arrêtait pas de dire à mon père: “Papy, sors, mets tes mains au-dessus de ta tête”, et elle l’a conduit dans la cour », a raconté Mme Sequera. « Nous n’avons pas pu retourner à l’intérieur. Nous avons dormi dehors et nous attendons maintenant de l’aide. »

UN SITE INTERNET INDIQUE QUE PLUS DE 41.000 PERSONNES SONT PORTÉES DISPARUES

L’U.S. Geological Survey, s’appuyant sur des modèles prédictifs, a estimé que le bilan s’élèverait très probablement à plusieurs milliers de morts, avec une forte probabilité qu’il dépasse les 10.000.

Un site web créé pour recenser les personnes disparues et relayé par les dirigeants de l’opposition vénézuélienne faisait état de plus de 41.000 personnes portées disparues peu après 15h30 (19h30 GMT). Reuters n’a pas pu vérifier ces informations.

Ceséisme de magnitude 7,5 est le plus puissant qu’ait connu le Venezuela depuis 1900. Le pays se trouve à la jonction des plaques des Caraïbes et d’Amérique du Sud et a déjà subi des séismes dévastateurs, dont un qui aurait fait environ 30.000 victimes en 1812.

« Ce séisme était horrible, bien pire que celui de 1967 », a déclaré Maria Romero, une retraitée de 80 ans vivant dans le sud de Caracas, faisant référence à un séisme de magnitude 6,3 qui, selon l’USGS, avait fait 240 morts.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Des dirigeants de tous horizons politiques ont exprimé leur solidarité avec le Venezuela, marquant un tournant par rapport à la polarisation internationale qui a entouré le pays ces dernières années. M. Rodriguez a indiqué que des équipes de secours internationales étaient attendues sous peu et a remercié plusieurs dirigeants, notamment le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Des associations d’expatriés représentant la diaspora vénézuélienne, qui compte des millions de personnes après des années d’émigration massive, ont commencé à organiser des collectes d’aide à l’étranger tandis que des proches s’efforçaient de joindre leurs familles restées au pays. M. Rodriguez a appelé à l’unité au Venezuela, où les manifestations antigouvernementales contre une inflation annuelle de plus de 500 % se sont multipliées depuis que Trump a ordonné la capture du président Nicolas Maduro lors d’un raid violent en janvier.

Trump a déclaré que les États-Unis étaient « prêts, disposés et capables d’aider » et qu’ils « seraient là pour nos nouveaux et grands amis », tandis que le secrétaire d’État américain Marco Rubio a indiqué que des équipes de secours étaient en cours de déploiement et que le Pentagone enverrait des moyens à l’aéroport de Caracas, gravement endommagé.

Tom Fletcher, responsable de l’aide humanitaire à l’ONU, a déclaré que l’organisation coordonnait le déploiement rapide d’équipes de secours internationales, ajoutant qu’un « effort collectif massif » serait nécessaire dans un pays où, même avant le séisme, 8 millions de personnes avaient besoin d’aide humanitaire. La mission des Nations unies pour les droits de l’homme au Venezuela a exhorté le gouvernement à lever les restrictions imposées à certains réseaux sociaux, affirmant qu’il s’agissait d’une « question de vie ou de mort ».

LES INFRASTRUCTURES PÉTROLIÈRES ÉPARGNÉES

Au moins huit hôpitaux ont été touchés, a déclaré Jorge Rodriguez. La Croix-Rouge vénézuélienne a indiqué que son siège avait été gravement endommagé, mais qu’elle avait dépêché des équipes de secours dans les zones les plus touchées. L’ambassade de France a également été durement touchée. Près de l’épicentre, des ouvriers s’apprêtaient à remettre en service le complexe pétrochimique de Morón , le deuxième plus grand du Venezuela actuellement en activité, a déclaré un chef des pompiers locaux, une fois les dégâts évalués. La petite raffinerie d’El Palito, quant à elle, restait partiellement hors service en raison de coupures d’électricité. Les autres infrastructures pétrolières semblaient ne pas avoir été touchées . Les compagnies pétrolières étrangères opérant au Venezuela, notamment Chevron CVX.N — principal partenaire étranger de la compagnie pétrolière nationale PDVSA —, ainsi que l’italienne Eni ENI.MI et l’espagnole Repsol REP.MC , ont déclaré que l’ensemble de leur personnel avait été localisé.

Chevron a indiqué que la société continuait de fonctionner normalement, tandis qu’Eni et Repsol ont précisé que le séisme n’avait pas affecté leurs activités. Shell, qui étudie actuellement la possibilité de développer des gisements de gaz au Venezuela, a indiqué que tous ses employés étaient sains et saufs.