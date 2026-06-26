Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MICHELIN MICP.PA - Le fabricant de pneumatiques a annoncé jeudi son intention de mettre fin aux activités de production de son site BFGoodrich à Tuscaloosa, dans l'Alabama, citant des inefficacités structurelles en raison d'une baisse de la production.

* VALNEVA VLS.PA - Le laboratoire français a annoncé jeudi la nomination de Gerd Zettlmeissl comme président du conseil d'administration.

* VINCI SGEF.PA - Le groupe de concessions et de construction a annoncé jeudi avoir obtenu un contrat de 210 millions d'euros pour construire le second bâtiment du Nouvel Hôpital de Reims, pour le centre hospitalier universitaire de Reims.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - Le transporteur aérien a annoncé jeudi avoir placé avec succès 500 millions d’euros d’obligations seniors non garanties d’une maturité de 5 ans.

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(Rédigé par Augustin Turpin)