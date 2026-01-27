Le Venezuela s'attend à un investissement de 1,4 milliard de dollars dans des contrats de partage de la production pétrolière, selon Mme Rodriguez

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a déclaré lundi que le pays s'attendait à des investissements d'environ 1,4 milliard de dollars cette année dans des projets relevant de contrats de partage de la production pétrolière promus par le gouvernement, contre quelque 900 millions de dollars l'année dernière.

Mme Rodriguez s'est adressée à des cadres pétroliers, des avocats et des législateurs au siège de la compagnie nationale PDVSA à Caracas, lors de la discussion d'une proposition de réforme de la principale loi pétrolière du pays, qui incorporerait les contrats de partage de la production.