 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Venezuela s'attend à un investissement de 1,4 milliard de dollars dans des contrats de partage de la production pétrolière, selon Mme Rodriguez
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 00:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a déclaré lundi que le pays s'attendait à des investissements d'environ 1,4 milliard de dollars cette année dans des projets relevant de contrats de partage de la production pétrolière promus par le gouvernement, contre quelque 900 millions de dollars l'année dernière.

Mme Rodriguez s'est adressée à des cadres pétroliers, des avocats et des législateurs au siège de la compagnie nationale PDVSA à Caracas, lors de la discussion d'une proposition de réforme de la principale loi pétrolière du pays, qui incorporerait les contrats de partage de la production.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,66 USD Ice Europ -0,95%
Pétrole WTI
60,80 USD Ice Europ -0,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank