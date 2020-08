Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Vatican se veut rassurant sur l'état de santé de Benoît XVI Reuters • 03/08/2020 à 19:00









(Avec communiqué du Vatican) BERLIN, 3 août (Reuters) - L'état de santé de l'ex-pape Benoît XVI n'est pas particulièrement préoccupant, a assuré lundi le Vatican, réagissant à la publication en Allemagne d'un article qui affirmait que l'ancien souverain pontife était très malade. Âgé de 93 ans, l'ancien chef de l'Eglise catholique romaine, revenu au Vatican après une visite en Allemagne, son pays d'origine, est très faible et sa voix est à peine audible, a déclaré Peter Seewald, son biographe, au Passauer Neue Presse, un journal allemand. Selon Peter Seewald, le prédécesseur du pape François, souffre d'un zona, une infection qui provoque des toux très douloureuses. "La santé du pape émérite n'est pas particulièrement préoccupante en dehors du fait qu'il s'agit de celle d'un vieil homme de 93 ans qui surmonte la phase la plus aiguë d'une maladie douloureuse mais qui n'est pas grave", a dit le Vatican dans un communiqué. Joseph Ratzinger s'est rendu en juin en Bavière pour rendre une dernière visite à son frère Georg, décédé peu après. Il s'agissait de son premier voyage hors d'Italie depuis 2013, l'année de sa démission de la papauté. (Thomas Seythal, version française Marc Angrand, édité par Nicolas Delame)

