Le vaste marché indien de l'internet et des applications de médias sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Inde est l'un des marchés de croissance les plus importants pour les entreprises de médias sociaux, qui doivent maintenant faire face à des appels pour limiter l'accès aux jeunes, par crainte d'une "dépendance numérique".

Voici quelques données sur le vaste marché indien de l'internet et des smartphones, essentielles pour les projets de Meta META.O et d'Alphabet GOOGL.O YouTube.

BASE D'UTILISATEURS ET CONNECTIVITÉ

En septembre 2025, l'Inde comptait près de 1,02 milliard d'utilisateurs de l'internet, soit une forte augmentation par rapport aux 250 millions d'utilisateurs en 2014. Le pays est également le deuxième marché mondial des smartphones, avec 750 millions d'appareils.

L'Inde compte 500 millions d'utilisateurs uniques de médias sociaux, selon les données du cabinet d'études DataReportal.

Alphabet et Meta ne divulguent pas officiellement de chiffres spécifiques à chaque pays, mais DataReportal estime à 500 millions le nombre d'utilisateurs de YouTube en Inde, à 403 millions celui de Facebook, à 481 millions celui d'Instagram et à 213 millions celui de Snapchat.

Le site X d'Elon Musk compte environ 22 millions d'utilisateurs.

INTENSITÉ DE L'UTILISATION ET MODES DE CONSOMMATION

La consommation mensuelle moyenne de données par utilisateur a été multipliée par 399 pour atteindre environ 24 gigaoctets en 2025 en Inde, contre 62 mégaoctets en 2014, soit l'une des plus élevées au monde, selon les chiffres du gouvernement.

Cette utilisation bénéficie d'un coût moyen de seulement 10 cents par gigaoctet, l'un des plus bas au monde.

Les médias sociaux dominent l'utilisation quotidienne des Indiens, qui y consacrent en moyenne 3,2 heures par jour, selon un rapport 2023 du cabinet d'études Esya Centre.

LES ENFANTS ET L'UTILISATION DES SMARTPHONES

Environ 24 % de la population indienne a moins de 14 ans, selon les données des Nations unies.

Bien qu'il n'existe pas d'estimations spécifiques sur l'utilisation des médias sociaux par les enfants, l'Inde a constaté, dans une étude réalisée en 2024, que près de 90 % des enfants âgés de 14 à 16 ans ont accès à des smartphones à la maison.

L'utilisation récréative domine le temps d'écran, avec 76 % des enfants interrogés dans ce groupe d'âge accédant aux médias sociaux, contre seulement 57 % utilisant les appareils pour l'éducation au cours de la semaine précédant l'enquête.