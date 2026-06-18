Le vaccin antigrippal à ARNm de Moderna reçoit le soutien des conseillers de la FDA

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* Les conseillers de la FDA soutiennent les avantages du mFlusiva pour les adultes âgés de 50 ans et plus

* Cet examen fait suite au rejet initial par la FDA de la demande de Moderna

* La décision du 5 août pourrait ouvrir la voie à l'autorisation du premier vaccin à ARNm contre la grippe saisonnière aux États-Unis

(Reformulation des deux premiers paragraphes avec les détails du vote; ajout du commentaire de Moderna, des prévisions de ventes, des paragraphes 8 et 9) par Christy Santhosh et Mariam Sunny

Les conseillers de la Food and Drug Administration (FDA) américaine se sont prononcés jeudi en faveur de l'autorisation du vaccin antigrippal « MRNA.O » de Moderna pour les adultes âgés de 50 ans et plus, estimant que ses avantages l'emportaient sur les risques, ce qui renforce les chances de l'entreprise de commercialiser le premier vaccin contre la grippe saisonnière à ARNm.

Les neuf membres du comité ont voté à l’unanimité en faveur de l’utilisation du vaccin mFlusiva de Moderna chez les adultes âgés de 50 à 64 ans, ainsi que chez les personnes âgées de 65 ans et plus, pour lesquelles le processus réglementaire a rencontré des obstacles supplémentaires.

La réunion du Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques associés de la FDA était considérée comme un test permettant de déterminer si l’agence revenait à son approche traditionnelle en matière d’évaluation des vaccins après le récent renouvellement de sa direction.

Sous la direction de l’ancien commissaire de la FDA, Marty Makary, et de ses adjoints, la FDA avait initialement rejeté la demande d’autorisation de Moderna pour ce vaccin, avant de revenir sur sa décision.

Jeudi, les conseillers ont examiné les données soumises par Moderna, qui, selon la société, montrent que son vaccin est plus efficace que les vaccins à dose standard chez les adultes âgés de 50 à 64 ans. La société basée dans le Massachusetts a également fait valoir qu’une autre étude, de plus petite envergure, montrait que son vaccin générait une forte réponse immunitaire par rapport à un vaccin antigrippal à forte dose chez les adultes de 65 ans et plus.

La technologie des vaccins à ARNm permet une fabrication plus rapide, ce qui pourrait faciliter une sélection plus précise des souches de grippe saisonnière, a déclaré Joseph Kulinski, président du comité d’examen de la FDA.

Les vaccins traditionnels nécessitent plusieurs mois entre la sélection de la souche et la mise à disposition du produit. De ce fait, la souche grippale sélectionnée chaque année est choisie plusieurs mois avant celle du vaccin contre la COVID-19 pour la même saison.

Un dirigeant de Moderna a déclaré que l’objectif de l’entreprise était de pouvoir fournir le vaccin aux patients pour la prochaine saison grippale.

La décision de la FDA concernant l’autorisation du vaccin est attendue d’ici le 5 août. Andrew Tsai, analyste chez Jefferies, prévoit 750 millions de dollars de ventes aux États-Unis pour le vaccin antigrippal et le vaccin combiné COVID-grippe de Moderna d’ici 2030.

Moderna subit des pressions pour prouver le potentiel commercial à long terme de sa technologie ARNm, qui a permis la mise au point de son vaccin à succès contre la COVID-19 et a contribué à établir la plateforme pendant la pandémie, mais qui se heurte à la résistance des autorités sanitaires américaines actuelles.

Moderna sollicite une autorisation classique pour le vaccin destiné aux adultes âgés de 50 à 64 ans, ainsi qu’une autorisation accélérée — qui exige que l’entreprise mène des études supplémentaires pour confirmer les bénéfices du vaccin — pour les personnes plus âgées.

Moderna a accepté de mener une étude supplémentaire et de fournir davantage de données concernant les adultes de 65 ans et plus si elle obtient l’autorisation pour cette tranche d’âge.

TOURMENT RÉGLEMENTAIRE

Sous la direction du secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., militant anti-vaccins de longue date, et de Makary, l’agence a renforcé son contrôle des vaccins, restreignant les autorisations , plutôt que de laisser le CDC et ses conseillers formuler ces recommandations.

Makary et Vinay Prasad, alors responsable en chef des vaccins, ont quitté l’agence à la suite d’une série de controverses concernant l’évaluation des vaccins et des médicaments destinés au traitement de maladies rares, notamment la demande d’autorisation du vaccin antigrippal de Moderna .

Le commissaire par intérim, Kyle Diamantas, s’est depuis employé à stabiliser le fonctionnement de l’agence et à rétablir les relations avec le secteur des biotechnologies après des mois de turbulences.

S’il est approuvé, le vaccin de Moderna serait le premier vaccin contre la grippe saisonnière aux États-Unis fabriqué à l’aide de la technologie ARNm. Il serait en concurrence avec les vaccins antigrippaux de Sanofi SASY.PA , GSK GSK.L , CSL Seqirus CSL.AX et AstraZeneca AZN.L .