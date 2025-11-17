Le Tyruko de Sandoz disponible aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 08:00
Tyruko est approuvé par la FDA en monothérapie pour traiter toutes les indications couvertes par le médicament de référence Tysabri (marque déposée de Biogen Idec), y compris les formes récurrentes de SEP et de la maladie de Crohn chez l'adulte.
Sandoz a conclu un accord mondial de commercialisation en 2019. En vertu de cet accord, Polpharma Biologics conservera la responsabilité du développement du médicament, de la fabrication et de la fourniture de la substance médicamenteuse.
Grâce à une licence mondiale exclusive, le groupe de santé suisse détient les droits de commercialisation et de distribution sur tous les marchés. En plus des Etats-Unis, Tyruko est désormais disponible dans 14 pays européens.
Valeurs associées
|54,840 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre lundi, sans élan face aux nombreuses incertitudes qui entourent la santé économique américaine et la trajectoire monétaire de la banque centrale du pays, en l'absence de nombreuses données clés avec le shutdown. ... Lire la suite
-
Le géant automobile sud-coréen Hyundai Motor Group a promis lundi un investissement sans précédent de 85,8 milliards de dollars dans le pays au cours des cinq prochaines années, une décision qui intervient à la suite de l'accord commercial de Séoul avec Washington. ... Lire la suite
-
(Actualisé avec TotalEnergies) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer