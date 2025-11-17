 Aller au contenu principal
Le Tyruko de Sandoz disponible aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 08:00

Sandoz annonce la disponibilité aux Etats-Unis de Tyruko, développé par Polpharma Biologics, premier et seul biosimilaire du natalizumab approuvé par la FDA des Etats-Unis pour traiter les formes récurrentes de sclérose en plaques (SEP).

Tyruko est approuvé par la FDA en monothérapie pour traiter toutes les indications couvertes par le médicament de référence Tysabri (marque déposée de Biogen Idec), y compris les formes récurrentes de SEP et de la maladie de Crohn chez l'adulte.

Sandoz a conclu un accord mondial de commercialisation en 2019. En vertu de cet accord, Polpharma Biologics conservera la responsabilité du développement du médicament, de la fabrication et de la fourniture de la substance médicamenteuse.

Grâce à une licence mondiale exclusive, le groupe de santé suisse détient les droits de commercialisation et de distribution sur tous les marchés. En plus des Etats-Unis, Tyruko est désormais disponible dans 14 pays européens.

Valeurs associées

