Emirates commande 65 Boeing 777X supplémentaires, un avion plus grand à l'étude

Un Boeing 777X

DUBAI (Reuters) -La compagnie aérienne Emirates a annoncé lundi une commande à Boeing pour 65 avions 777-9 supplémentaires, le groupe basé à Dubaï consolidant ainsi sa position de premier acheteur mondial de gros porteurs.

Boeing a par ailleurs accepté de réaliser une étude de faisabilité pour une version plus grande du 777-9, qui est déjà le plus grand appareil produit par le constructeur américain.

L'accord est évalué à 38 milliards de dollars (32,75 milliards d'euros) par Emirates, mais les analystes estiment que les transporteurs obtiennent généralement des remises importantes pour les transactions de grande envergure.

Avec cette annonce faite lors de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï, Emirates porte à 270 le nombre de ses commandes d'appareils de la famille 777x, en dépit des retards de livraison récents.

"Il s'agit d'un engagement à long terme qui soutient des centaines de milliers d'emplois à haute valeur ajoutée dans les usines", a déclaré le président-directeur général d'Emirates Ahmed bin Saeed Al Maktoum lors d'une conférence de presse.

Emirates a par ailleurs déclaré que son accord avec Boeing "apporte un soutien solide" à une nouvelle étude de faisabilité menée par le constructeur aéronautique pour développer un 777-10, une variante encore plus grande de sa famille 777X.

Il donne à Emirates la possibilité de convertir sa dernière commande de 777-9 de 400 places en un éventuel 777-10, si Boeing décide de poursuivre ce projet, ou bien en une version plus petite déjà existante, le 777-8, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

(Reportage Tim Hepher et Ahmed Elimam; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)