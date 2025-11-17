Arabie saoudite: 45 morts dans l'accident d'un car de pèlerins indiens

Des proches de victimes de l'accident de car en Arabie Saoudite près de Médine, rassemblés à Hyderabad, en Inde, le 17 novembre 2025 ( AFP / Noah SEELAM )

Quarante-cinq personnes, majoritairement des pèlerins indiens, sont mortes dans un accident de car près de la ville sainte de Médine, l'un des plus meurtriers depuis des années en Arabie saoudite, a annoncé lundi la police indienne.

"L'accident tragique d'autocar impliquant des pèlerins indiens en Arabie saoudite est bouleversant", a déclaré V.C. Sajjanar, commissaire de police de Hyderabad, la ville du centre de l'Inde d'où seraient originaires un grand nombre de victimes.

Lors d'un point presse, il a indiqué que "selon les premières informations, 46 personnes se trouvaient dans le bus et malheureusement une seule personne a survécu".

Les autorités saoudiennes n'ont pour leur part pas encore avancé de bilan, ni communiqué sur l'accident.

Plus tôt lundi, le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait offert ses condoléances aux familles des victimes, affirmant que l'ambassade indienne collaborait avec les autorités saoudiennes sur place.

"Je suis profondément attristé par l'accident survenu à Médine impliquant des ressortissants indiens. Mes pensées vont aux familles qui ont perdu des êtres chers", a écrit M. Modi, sur le réseau social X.

"Je prie pour le prompt rétablissement de toutes les personnes blessées. Notre ambassade à Ryad et notre consulat à Djeddah apportent toute l'aide possible", a-t-il ajouté.

Les accidents de la route comptent parmi les principales causes de blessures et de décès en Arabie saoudite, avait affirmé l'ONU en 2023.

Plusieurs accidents meurtriers sont déjà survenus impliquant des pèlerins en route vers les lieux saints du royaume, qui abrite les sanctuaires les plus sacrés de l'islam à La Mecque et à Médine, en particulier pendant le hajj, grand pèlerinage musulman annuel à La Mecque, ou la omra, le petit pèlerinage qui a lieu à d'autres moments de l'année.

En mars 2023, un bus transportant des pèlerins vers La Mecque a pris feu après une collision sur un pont, tuant 20 personnes et faisant plus d'une vingtaine de blessés.

En octobre 2019, quelque 35 étrangers avaient été tués et quatre blessés dans la collision d'un bus avec un autre véhicule lourd près de Médine.

L'accueil des pèlerins musulmans est un élément essentiel du secteur touristique en plein essor de l'Arabie saoudite, dont les responsables espèrent qu'il contribuera à diversifier l'économie du royaume afin de la rendre moins dépendante aux hydrocarbures.

L'Arabie saoudite et l'Inde entretiennent des relations étroites depuis des décennies. L'économie indienne, en plein essor, dépend fortement des importations de pétrole, l'Arabie saoudite étant son troisième fournisseur, selon le ministère indien des Affaires étrangères.

Le royaume du Golfe accueille également plus de deux millions de ressortissants indiens, contribuant notamment à la construction de nombreux mégaprojets dans le pays tout en envoyant chaque année des milliards de dollars à leur pays d'origine.