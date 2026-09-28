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Le TSX recule sous l'effet de la baisse des métaux, tandis que le rebond du pétrole ravive les craintes inflationnistes
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 16:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Darshan Kumar R

L'indice de référence canadien a reculé lundi, la forte baisse des cours des métaux ayant pesé sur les valeurs minières, tandis que le rebond du prix du brut a ravivé les craintes inflationnistes, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles les taux d'intérêt pourraient rester élevés plus longtemps.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a reculé de 0,8% à 35.511,48 points à 10h14 (heure de l'Est).

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui regroupe les valeurs minières, a chuté de plus de 3%, l'or au comptant XAU= ayant atteint son plus bas niveau depuis sept semaines en raison du raffermissement du dollar américain et de la hausse des rendements des bons du Trésor américain

* L'argent XAG= a chuté de 4,5% et le cuivre a atteint son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, ce qui a accentué la pression GOL/

* Les sociétés minières Aris Mining ARIS.TO ont chuté de 6,3%, AbraSilver Resource ABRA.TO a perdu 5,6% et NovaGold Resources NG.TO a reculé de 4,9%

* Les valeurs technologiques .SPTTTK ont également été touchées, reculant d’environ 2%, le géant du commerce en ligne Shopify SHOP.TO ayant chuté de 3,3%

* Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de près de 2% pour s’établir à environ 106 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a rejeté l’accord de paix avec l’Iran O/R

* Le rebond des cours du pétrole a ravivé les craintes que l’inflation liée à l’énergie ne limite la capacité des banques centrales à baisser leurs taux, ce qui fait grimper les rendements obligataires et pèse sur les secteurs sensibles aux taux d’intérêt

* « Les actions canadiennes sont tiraillées entre les avantages d’une hausse des cours du pétrole et le frein que représente la hausse des rendements obligataires, tandis que les taux élevés restent un risque pour le marché immobilier du pays et font apparaître les valeurs bancaires comme surachetées », a déclaré Matt Skipp, président de SW8 Asset Management

* Les investisseurs suivront de près les données sur le PIB canadien attendues mardi, puis celles sur le PIB américain et l’inflation des dépenses de consommation des ménages, afin d’obtenir des indications sur la croissance économique et des indices sur l’orientation future de la politique monétaire

* Par ailleurs, la société canadienne de services de drones Draganfly DPRO.CD a bondi de 5,7% après avoir annoncé qu’Unusual Machines UMAC.A , dont Donald Trump Jr. fait partie du comité consultatif, et un fonds d’investissement américain dont le nom n’a pas été divulgué avaient chacun investi 5 millions de dollars

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Pétrole Brent
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SHOPIFY RG-A
199,400 CAD TSX -0,89%
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