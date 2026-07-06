Le TSX recule sous l'effet d'un recul de l'or et d'une baisse du prix du pétrole brut

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L'indice boursier de référence canadien, fortement orienté vers les ressources naturelles, a reculé lundi, sous la pression d'une baisse des cours de l'or et du pétrole brut, tandis que les investisseurs analysaient les données économiques nationales et américaines afin d'évaluer l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice S&P/TSX Composite de la Bourse de Toronto .GSPTSE reculait de 0,25% à 35.186,63 points à 11 h 59 (heure de l'Est).

* Les indices des matériaux .GSPTTMT et de l'or mondial ont reculé respectivement de 2,5% et 2,3%, les cours de l'or s'étant éloignés de leur plus haut niveau en deux semaines GOL/ . Les actions des sociétés minières canadiennes I-80 Gold Corp IAUX.A , Eldorado Gold ELD.TO et Endeavour Silver EDR.TO ont perdu entre 2,9% et 6,9%.

* L'indice énergétique canadien .SPTTEN a reculé de 0,4%, suivant la baisse des cours du brut LCOc1 CLc1 enregistrée plus tôt dans la journée,après que l'OPEP+ a convenu d'augmenter encore ses objectifs de production à partir du mois d'août, alors même que les exportations via le détroit d'Ormuz continuaient de se redresser, renforçant les perspectives d'une offre mondiale abondante. O/R

* Vermilion Energy VET.TO et International Petroleum Corporation IPCO.TO figuraient parmi les plus fortes baisses de l'indice énergétique, reculant respectivement de 1,3% et 1%.

* Une enquête de S&P Global a montré que le secteur des services au Canada s'était contracté en juin, l'incertitude géopolitique et la hausse des prix ayant pesé sur la demande. Toutefois, la récente baisse des cours du brut a ravivé les espoirs d'un retour à la croissance économique.

* “Nous nous attendons à ce que l'économie rebondisse, après deux trimestres de croissance nulle ou négative, pour afficher une croissance légèrement positive”, a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James.

* “Nous ne sommes donc pas vraiment inquiets sur le plan macroéconomique, étant donné que la guerre est terminée et que les craintes inflationnistes s'atténuent.”

* La semaine dernière, l'indice composé S&P/TSX a oscillé près d'un niveau record, soutenu par l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et l'atténuation des anticipations de hausse des taux de la Fed à la suite d'un rapport mitigé sur le marché du travail américain.

* Selon les données de LSEG, les opérateurs tablent actuellement sur une seule hausse des taux américains d'ici la fin de l'année, tandis que la Banque du Canada devrait maintenir ses taux inchangés cette année, sa prochaine décision de politique monétaire étant attendue le 15 juillet.

* Le Canada a choisi la société allemande TKMS pour construire 12 sous-marins destinés à sa marine, a rapporté lundile Globe and Mail , une décision considérée comme un renforcement des liens de défense avec l'Europe.