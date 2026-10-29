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Le TSX recule en raison des résultats décevants des sociétés minières ; Alphabet pèse sur le secteur technologique
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 15:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal indice boursier canadien a reculé jeudi, plombé par les valeurs minières et technologiques, tandis que les investisseurs analysaient les principales données économiques et d'inflation aux États-Unis.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE reculait de 0,07 % à 36.238,91 points, à 10h20 (heure de l'Est) (14h20 GMT).

* Les valeurs du secteur des matériaux .GSPTTMT ont le plus pesé sur l'indice, reculant de 2,4 %, alors que les cours de l'or s'affaiblissaient après que les données sur l'inflation américaine ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine plus tard dans l'année GOL/

* Par ailleurs, l'économie américaine a connu une croissance plus forte que prévu au troisième trimestre, la résilience des dépenses de consommation et les investissements des entreprises tirés par l'intelligence artificielle ayant compensé l'impact de la hausse des prix du pétrole

* Les résultats mitigés des sociétés minières aurifères ont également pesé sur le secteur minier

* Alamos Gold AGI.TO a chuté de 8,3 % après avoir manqué les estimations de bénéfice pour le troisième trimestre, tandis que Kinross Gold K.TO a perdu 5 % après une baisse de 2 % de son chiffre d'affaires trimestriel

* Le secteur technologique .SPTTTK a reculé de 1 % après qu'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a publié des résultats décevants en matière de publicité sur les moteurs de recherche et fait état d'une forte augmentation de sa consommation de trésorerie, les dépenses liées à l'IA s'étant accélérées

* Le secteur de l'énergie .SPTTEN a reculé de 0,1 % après que le Brent a chuté de plus de 0,7 % O/R

* Limitant les pertes de l'indice, les valeurs défensives du secteur de la santé .GSPTTHC et les poids lourds du secteur financier .SPTTFS ont progressé respectivement de 5,5 % et 1,1 %

* “Les principaux secteurs du TSX sont l'énergie, les mines et la banque. Jusqu'à présent, les banques ont affiché de bons résultats et les cours du pétrole sont restés élevés, mais le marché devrait évoluer de manière relativement stable jusqu'à la fin de l'année,” a déclaré Allan Small, conseiller en investissement senior chez Allan Small Financial Group, au sein d'iA Private Wealth

* Allied Properties AP_u.TO a chuté de 22,3 % après avoir annoncé une baisse de 6 % de ses revenus locatifs trimestriels

* Bausch Health Companies BHC.TO a bondi de 25,5 % après avoir dépassé les estimations du troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions annuelles

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ALAMOS GOLD RG-A
40,670 CAD TSX -8,17%
BAUSCH HEALTH
12,060 CAD TSX +24,72%
KINROSS GOLD
30,000 CAD TSX -6,77%
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