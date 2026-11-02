Le TSX progresse alors que la baisse du prix du brut redonne confiance aux investisseurs

par Anand Gopal R

Le principal indice boursier canadien a progressé lundi après la chute des cours du pétrole, les investisseurs espérant que la reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran atténuerait les risques liés à l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE gagnait 0,9% à 35.979,08 points à 10h25 (heure de l'Est) (15h25 GMT).

* Le secteur de l'énergie .SPTTEN a glissé à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines, reculant de 3%, après que le Brent LCOc1 a chuté de plus de 6% sur l'espoir d'un accord visant à mettre fin à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, ce qui pourrait atténuer les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient O/R

* Téhéran a déclaré lundi que les négociations avec les États-Unis visant à mettre fin à leur guerre de huit mois se poursuivaient, après que les discussions menées sous la médiation du Qatar ont abouti à des propositions révisées mais sans percée décisive.

* “Il s'agit davantage d'un repositionnement en vue du nouveau mois, soutenu par le pétrole et les développements au Moyen-Orient. Nous assistons à un rebond après la vente massive de vendredi et nous verrons ce qui se passera au cours des prochains jours avec les élections”, a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners chez Raymond James

* La plupart des secteurs ont évolué en territoire positif, le secteur des matériaux .GSPTTMT menant la danse avec une hausse de 3,3%, l'or XAU= ayant rebondi de 2,1% après qu'un recul du pétrole a tempéré les craintes inflationnistes GOL/

* Le secteur industriel .GSPTTIN a contribué à la hausse de l'indice, Air Canada AC.TO et Boyd Group Services BYD.TO progressant chacun de près de 6%

* Les investisseurs suivent également de près les élections de mi-mandat américaines de mardi et leur impact plus large sur les politiques budgétaires

* Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que son administration disposait d'un cadre pour un nouvel accord commercial avec le Canada , tandis que le Premier ministre Mark Carney a qualifié leurs discussions de constructives

* Le Canada est en bonne voie pour doubler ses échanges commerciaux hors États-Unis d'ici une décennie grâce à la diversification de ses relations internationales, a déclaré samedi la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand

* “Avoir davantage de partenaires commerciaux est sans aucun doute une chose positive pour nos marchés, et surtout pour notre économie”, a déclaré Michael Dehal

* Le secteur manufacturier canadien s'est contracté en octobre pour la première fois cette année, affecté par les droits de douane et les incertitudes géopolitiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))