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Le TSX chute de 1,5 %, le risque d'escalade de la guerre effrayant les investisseurs
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 21:27

* Le TSX termine en baisse de 1,5 % à 31 887,52

* Le groupe des matériaux perd 3,6 % en raison de la chute de l'or

* Le secteur de la technologie perd 3,1 %

* Le prix du pétrole s'établit à 94,48 $ le baril, en hausse de 4,6 %

(Mise à jour à la fermeture du marché) par Fergal Smith

Le principal indice boursier du Canada a chuté jeudi, les actions des secteurs de la technologie et des mines de métaux étant en tête des baisses, les investisseurs s'inquiétant d'une escalade potentielle de la guerre au Moyen-Orient.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a terminé en baisse de 495,08 points, soit 1,5 %, à 31 887,52, abandonnant une partie des gains réalisés cette semaine. Pour le mois de mars, l'indice était en passe de perdre 7,1 %.

Une proposition américaine pour mettre fin à près de quatre semaines de combats est "unilatérale et injuste", a déclaré un haut responsable iranien à Reuters, tandis que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran devait conclure un accord ou faire face à un assaut continu. La guerre a entraîné une flambée des prix du pétrole, renforçant les craintes d'inflation.

"Tout se passe maintenant à peu près autour de la guerre", a déclaré Allan Small, conseiller en investissement principal du Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth.

"Le renforcement des troupes dans la région au cours des derniers jours indique qu'il pourrait y avoir une escalade de la guerre", a déclaré M. Small. "Les traders ne voudront pas être longs pendant le week-end, donc on pourrait voir plus de ventes demain."

Le groupe des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les sociétés d'engrais et les actions des mines de métaux, a perdu 3,6%, les gains du dollar américain, valeur refuge, ayant pesé sur les prix de l'or XAU= et du cuivre HGc1 .

Les valeurs technologiques .SPTTK ont reculé de 3,1% et les valeurs financières à forte pondération ont terminé en baisse de 1,3%.

La Banque de Montréal BMO.TO a déclaré qu'elle visait un rendement des capitaux propres de plus de 15 % d'ici 2028, alors qu'elle envisage la croissance de ses activités de gestion de patrimoine et de ses activités aux États-Unis. Les actions de la banque ont chuté de 3,1 %.

Le secteur de l'énergie .SPTTEN s'est mieux comporté que la plupart des autres secteurs, mais a tout de même reculé de 0,2%.

Le prix du pétrole CLc1 a augmenté de 4,6 % à 94,48 $ le baril, car on craint qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient continue de perturber l'approvisionnement en énergie.

BRP Inc DOO.TO a été un point positif. Ses actions ont augmenté de 4 % après que l'entreprise de produits de sports motorisés a battu les estimations avec ses résultats trimestriels.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 21:27:30.

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