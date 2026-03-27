Toshiba, Mitsubishi, Rohm envisagent de fusionner leurs activités dans le domaine des semi-conducteurs de puissance

Le conglomérat industriel japonais Toshiba a annoncé vendredi son intention d'entamer des négociations avec Mitsubishi Electric et le fabricant de puces Rohm, en vue de fusionner leurs activités dans le domaine des semi-conducteurs de puissance, alors que la concurrence internationale dans ce secteur s'intensifie.

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Cette initiative intervient alors que le Japon cherche activement à renforcer sa présence sur le marché mondial des semi-conducteurs.

Si elle se concrétise, cette alliance donnerait naissance au deuxième plus grand groupe mondial de semi-conducteurs de puissance, selon les médias locaux.

Considérés comme capables de réduire drastiquement les pertes d'énergie, les semi-conducteurs de puissance sont essentiels à des secteurs aussi variés que le ferroviaire, l'automobile et les énergies renouvelables.

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (TDSC), filiale de Toshiba, a signé un protocole d'accord pour lancer des discussions avec Mitsubishi et Rohm.

"Face à l'intensification de la concurrence mondiale dans le secteur des semi-conducteurs, TDSC et Rohm étudient depuis longtemps la possibilité de coordonner leurs activités dans le domaine des semi-conducteurs de puissance", a déclaré Toshiba.

Avec l'arrivée de Mitsubishi Electric, ce partenariat permettra à "notre envergure et à notre infrastructure technologique de devenir compétitives sur le marché mondial", a ajouté Toshiba.

L'accord a également été signé par Japan Industrial Partners et TBJ Holdings.

Le Japon détient actuellement moins de 10% du marché mondial des puces, mais le gouvernement investit massivement dans de nouvelles usines afin de remédier à cette situation.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement de la Première ministre Sanae Takaichi a fixé un nouvel objectif de ventes pour les microprocesseurs de fabrication japonaise, visant une multiplication par huit d'ici 2040 par rapport aux niveaux de 2020.

Cet objectif de 40.000 milliards de yens (250 milliards de dollars) pour 2040 est à comparer aux ventes d'environ 5.000 milliards de yens en 2020, selon les chiffres du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie.