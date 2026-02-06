Le trimestre des Big Tech en quatre tableaux : Investissements massifs en IA et croissance du cloud

Les géants américains de la technologie ont prédit une augmentation de leurs dépenses cette année alors qu'ils renforcent leurs investissements dans l'intelligence artificielle, aiguisant la vigilance des investisseurs quant à savoir si ces paris coûteux généreront suffisamment de retours pour justifier les valorisations élevées du secteur.

Le groupe - qui comprend Alphabet , Microsoft , Amazon et Meta - devrait injecter plus de 630 milliards de dollars au total, principalement dans l'intelligence artificielle cette année, même si les retours sur investissement ont jusqu'à présent été inférieurs au rythme de croissance des dépenses.

"En ce moment, les investisseurs ne sont pas indulgents concernant les investissements importants sans un signal clair de retour sur le capital investi", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Voici un aperçu des résultats obtenus par les entreprises au cours du trimestre de décembre:

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Amazon.com AMZN.O , autrefois considéré comme un retardataire dans la course à l'IA, mène la danse avec 200 milliards de dollars de dépenses prévues. Alphabet suit de près avec pas moins de 185 milliards de dollars, tandis que Meta a projeté jusqu'à 135 milliards de dollars.

REVENUS DU CLOUD

Google Cloud a enregistré la croissance la plus rapide parmi les trois principaux fournisseurs américains de cloud au cours du trimestre écoulé, avec une hausse de 48 %.

Bien que l'entreprise soit plus petite que ses principaux rivaux, la forte adoption du dernier modèle Gemini a conduit certains analystes à dire qu'Alphabet a pris la tête de la course à l'IA.

Amazon Web Services, le plus grand acteur du cloud, a quant à lui enregistré une croissance de 24 % de son chiffre d'affaires, tandis qu'Azure de Microsoft a progressé de 39 %.

BÉNÉFICES CONTRASTÉS

L'augmentation des dépenses a pesé sur la croissance des bénéfices d'Amazon et de Meta au cours du trimestre, tandis que Microsoft a enregistré sa plus forte croissance des bénéfices en deux ans.

CROISSANCE DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE

L'optimisme à l'égard de Gemini et l'accord de Google pour alimenter le nouveau Siri d'Apple ont également stimulé le cours de l'action d'Alphabet, qui a largement surpassé ses concurrents au cours des derniers mois.