Le Trésor américain vise le secteur aérien iranien avec de nouvelles sanctions de grande envergure

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(Ajoute des précisions)

* Le Trésor américain renforce les sanctions contre la compagnie aérienne iranienne Mahan Air

* Les autres compagnies aériennes iraniennes sont également visées par des sanctions

* Les survols sont également interdits

par Andrea Shalal et David Shepardson

Les États-Unis ont annoncé mardi 36 nouvelles sanctions liées à l’Iran, visant le secteur aérien iranien et d’autres entreprises, dans le cadre d’une vaste offensive visant à intensifier la pression économique sur Téhéran alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son septième mois.

Le département du Trésor américain a déclaré que cette mesure visait à clouer au sol la compagnie iranienne Mahan Air , déjà sanctionnée par les États-Unis et l’Union européenne, ainsi que toutes les autres compagnies aériennes iraniennes . Les sanctions visaient également des sociétés écrans , des intermédiaires étrangers et des itinéraires de transbordement trompeurs dont, selon Washington, l’Iran se sert pour se procurer des avions d’origine américaine et des technologies sensibles.

Le Trésor a également publié une alerte demandant aux institutions financières de signaler tout réseau d’approvisionnement soutenant l’industrie aéronautique iranienne, tout en désignant des entreprises basées en Turquie et aux Émirats arabes unis qui, selon lui, ont aidé Téhéran à se procurer des avions d’origine américaine et des technologies sensibles.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor a également suspendu trois autorisations aériennes liées à l’Iran qui permettaient le survol et autorisaient des compagnies aériennes non américaines à faire voler vers l’Iran des avions commerciaux d’origine américaine ou contrôlés par les États-Unis.

Les mesures prises mardi ont marqué une forte escalade de la nouvelle offensive de l’administration Trump visant à étrangler l’économie iranienne et à faire pression sur Téhéran pour qu’il relâche son emprise sur le détroit d’Ormuz. Un blocus naval américain et des sanctions plus sévères freinent les exportations de pétrole, restreignent l’accès aux devises étrangères et mettent en évidence des tensions croissantes au sein de l’économie .

Le Trésor a déclaré que toute entreprise ou tout individu étranger venant en aide aux compagnies aériennes iraniennes par le biais de transferts d’avions, de services de fret ou d’un soutien en tant qu’agent commercial général s’exposerait à de graves conséquences.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent , avait averti la semaine dernière que l’administration Trump envisageait les compagnies aériennes comme des cibles potentielles de sanctions, au même titre que les actifs numériques et le secteur maritime.

« Dans le cadre de l’opération Economic Outcast, nous avons promis des conséquences sévères à ceux qui fournissent des bouées de sauvetage financières au régime iranien », a déclaré M. Bessent dans un communiqué mardi. « Que cela serve d’avertissement à quiconque fait affaire avec les compagnies aériennes iraniennes restantes, que nous avons toutes sanctionnées aujourd’hui: vous risquez d’être exclus du système financier mondial. »

Le Trésor américain a pris pour cible à plusieurs reprises les réseaux mondiaux soutenant Mahan Air. En juillet, le Trésor a désigné six entités et personnes en Chine, en Inde, en Russie et en Iran, dont plusieurs entreprises agissant en tant qu’agents commerciaux pour cette compagnie aérienne sanctionnée par les États-Unis et l’Union européenne. Washington a sanctionné Mahan pour la première fois en 2011 en raison du soutien qu’elle apportait au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien.

En 2020, Washington a imposé des sanctions à une entreprise basée en Chine qu’il accusait d’agir pour le compte de Mahan Air.

Mardi, le Trésor américain a désigné 27 compagnies aériennes iraniennes, ainsi que plusieurs entreprises basées en Turquie et aux Émirats arabes unis, pour avoir aidé Mahan Air à acquérir cet été au moins trois Boeing B-777 qui avaient été retirés du service ailleurs.

Il a également visé Ibrahim Ali Mohamed Mohamed Mahran, citoyen égyptien basé aux Émirats arabes unis et directeur général d’ECT Aviation Support, ainsi que la filiale britannique de cette société.

L’OFAC a également imposé des sanctions à deux entreprises basées en Turquie et en Malaisie qui, selon lui, avaient assuré l’entretien des vols internationaux de Mahan Air et coordonné des expéditions de fret.

En raison de ces sanctions, tous les biens et intérêts des sociétés et personnes désignées se trouvant aux États-Unis seront gelés et devront être signalés à l’OFAC. Toute violation de ces sanctions peut entraîner des sanctions pénales et civiles.