Le Trésor américain va racheter jusqu'à 6 milliards de dollars d'obligations à 20 et 30 ans

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Le Trésor américain a annoncé qu'il rachèterait jusqu'à 6 milliards de dollars de bons du Trésor à 20 et 30 ans lors de son opération de rachat prévue plus tard dans la journée de jeudi.

Le Trésor avait annoncé en août qu’il augmenterait le volume de ses rachats de titres à long terme à au moins 4 milliards de dollars au cours du prochain trimestre, afin de soutenir la liquidité.