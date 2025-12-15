Le Trésor américain rejette l'offre de Xtellus pour les actifs de Lukoil, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails sur le rejet et le plan du groupe dirigé par Xtellus pour l'avenir.) par Jarrett Renshaw, David Gauthier-Villars et Anna Hirtenstein

Le Trésor américain a rejeté l'offre d'un groupe dirigé par la banque américaine Xtellus Partners pour les actifs étrangers de la compagnie pétrolière russe Lukoil LKOH.MM , ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier.

Xtellus était en concurrence avec les majors pétrolières américaines Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N , le groupe d'Abu Dhabi International Holding Company IHC.AD , le hongrois MOL MOLB.BU et la société américaine de capital-investissement Carlyle CG.O , qui restent tous dans la course.

Le Trésor américain s'est refusé à tout commentaire.

Lukoil a proposé de vendre les actifs après que les États-Unis ont imposé des sanctions à son encontre et à celle de son rival Rosneft ROSN.MM , contrôlé par le Kremlin, en octobre pour tenter de pousser la Russie à conclure un accord de paix avec l'Ukraine.

Plus d'une douzaine d'entreprises ont fait une offre pour les actifs de Lukoil, qui sont évalués à environ 22 milliards de dollars. Ces actifs comprennent des projets pétroliers et gaziers en amont, des activités de raffinage et plus de 2 000 stations-service en Europe, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Amérique.

Xtellus a proposé d'organiser un échange de titres de Lukoil détenus par des investisseurs américains dans le cadre d'une transaction sans numéraire, afin de les restituer à Lukoil en échange des actifs mondiaux de la société russe, ont déclaré des sources à Reuters.

Les sources ont déclaré que Lukoil avait favorisé l'offre de Xtellus, mais qu'elle était complexe à mettre en œuvre. Xtellus conseille les partenaires de l'offre, le milliardaire américain Todd Boehly et le groupe d'investisseurs émiratis Allied Investment Partners. L'une des sources a déclaré que Lukoil et le groupe dirigé par Xtellus avaient déjà signé un accord d'achat d'actions.

Le Trésor a indiqué au groupe qu'il n'avait pas l'autorisation d'utiliser des titres sanctionnés dans le cadre d'une transaction et c'est pourquoi leur proposition a été rejetée, a déclaré la source.

Il s'agit maintenant d'essayer d'escalader leur offre auprès d'un décideur plus haut placé et d'obtenir que le rejet soit annulé. Le groupe demandera également une licence pour accéder à ces titres.

Les fonds d'investissement américains détiennent une grande partie des actions de Lukoil qui ont été gelées et dépréciées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce qui leur a fait perdre des milliards de dollars. L'idée était de retransférer les actions à Lukoil en échange des actifs, de vendre ces derniers à des sociétés énergétiques et de payer les investisseurs.

La semaine dernière, les États-Unis ont prolongé le délai de négociations avec Lukoil jusqu'au 17 janvier .