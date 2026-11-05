 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Trésor américain prolonge la protection accordée à Citgo, société détenue par le Venezuela, contre ses créanciers
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 00:14

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain des Finances a prolongé jusqu'au 18 décembre une licence protégeant la raffinerie vénézuélienne Citgo Petroleum contre ses créanciers, comme l'a révélé mercredi un document officiel.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
2,90 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
94,60 USD Ice Europ -9,27%
Pétrole WTI
88,01 USD Ice Europ -9,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,6 -9,27%
CAC 40
8 177,89 +1,96%
Or
4 064,79 +0,03%
2CRSI
17,87 +7,72%
TOTALENERGIES
81,57 -1,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank