Le Trésor américain prolonge la protection accordée à Citgo, société détenue par le Venezuela, contre ses créanciers

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Le ministère américain des Finances a prolongé jusqu'au 18 décembre une licence protégeant la raffinerie vénézuélienne Citgo Petroleum contre ses créanciers, comme l'a révélé mercredi un document officiel.