Le Trésor américain, le ministère du Commerce et le représentant américain au Commerce (USTR) vont proposer à Trump différentes options concernant les produits espagnols dans le cadre de l'embargo commercial

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Le Trésor américain va collaborer avec le ministère du Commerce et le bureau du représentant américain au Commerce afin de présenter au président Donald Trump une liste de produits espagnols susceptibles d’être soumis à un embargo commercial américain dans les prochains jours, a déclaré mercredi un responsable américain.

Cette déclaration faisait suite à une question de Reuters concernant les prochaines étapes après que Donald Trump eut ordonné au secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, de suspendre tout échange commercial avec l’Espagne, y compris les voyages touristiques, exprimant ainsi sa frustration face au refus de l’Espagne de s’engager à respecter l’objectif de l’OTAN visant à ce que les dépenses de défense des pays membres atteignent 5 % de leur PIB.

“Le Trésor va collaborer avec l’USTR et le ministère du Commerce pour fournir au POTUS une liste de produits espagnols susceptibles d’être visés par un embargo dans les prochains jours”, a déclaré le responsable sans donner plus de détails, en utilisant l’acronyme désignant le “président des États-Unis”.